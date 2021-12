Finale de Koh-Lanta, La légende : La saison ne devrait pas avoir de gagnant

Ni Claude, ni Laurent, ni Ugo. Aucun des trois finalistes n’empochera les 100.000 euros promis au gagnant de Koh-Lanta la Légende, rapporte ce mardi 14 décembre Le Parisien, et ce à quelques heures à peine du lancement du tout dernier épisode de la saison.

« La production a décidé de ne pas désigner de vainqueur de cette édition ponctuée par plusieurs tricheries », croit savoir le quotidien.

« Le plateau final avec Denis Brogniart vient d’être tourné à La Plaine-Saint-Denis, avant sa diffusion ce mardi soir sur TF1, à partir de 21h05. L’animateur vedette du jeu de survie a justifié la décision de ne pas procéder au dépouillement des votes des treize membres du jury, comme initialement prévu, car « les règles n’ont pas été respectées ».

« Claude et Laurent n’ont jamais admis la moindre triche. L’ambiance était très froide entre eux et le reste de l’équipe, dont Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert », aurait rapporté un membre de l’Adventure Line Productions, qui produit l’émission.

« Quant aux 100.000 euros promis au gagnant, ils seront reversés au profit du ‘Fonds pour Bertrand-Kamal’, candidat emblématique de l’édition 2020 décédé d’un cancer du pancréas », conclu Le Parisien.

Faut-il en conclure qu’Ugo, qui n’aurait pas participé aux « tricheries », ni au chantage aux pains au chocolat, n’a pas remporté l’épreuve des poteaux ? Réponse à partir de 21h05 sur TF1.