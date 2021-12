Ciné+ : un mois de janvier sous le signe du rire

Le Marathon du rire fait son retour sur les chaînes Ciné+, du 1er janvier au 4 février prochain, avec un large choix de comédies françaises, ainsi qu’un documentaire inédit, «Quand la comédie dynamite la famille».

Mieux encore, tous les contenus seront regroupés sur une chaîne digitale dédiée, baptisée CINÉ+MDR, accessible via la plate-forme de streaming myCANAL. De quoi éviter de longues minutes de recherche inutiles, et de passer immédiatement à l’essentiel. À savoir se divertir. Le programme est riche de plus de 50 comédies incontournables, à commencer par Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon avec Kad Merad, qui reste encore à ce jour le film qui a rencontré le plus de succès en France, avec près de 20,5 millions d’entrées.

Les abonnés pourront également s’amuser devant Divorce Club, avec Arnaud Ducret et François-Xavier Demaison, Épouse-moi mon pote avec Philippe Lacheau et Tarek Boudali, La Zizanie avec Louis de Funès et Annie Girardot, Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, ou encore l’indémodable Le Magnifique, avec le regretté Jean-Paul Belmondo.

Enfin, le documentaire Quand la comédie dynamite la famille analyse la manière dont le cinéma s’est emparé de la thématique de la famille, et de tous les changements qui peuvent s’y produire – divorce, famille recomposée, adolescence perturbée, etc. – afin de faire rire l’audience avec des comédies qui, selon les époques, permettent de rendre compte des bouleversements au sein d’une société en constante évolution. Avec les témoignages de Pierre Arditi, Yvan Attal, Josiane Balasko, Patrick Braoudé, Fabrice Éboué, Marina Foïs, Philippe Katerine, Alexandra Lamy, Isabelle Nanty, ou encore Jean-Paul Rouve.