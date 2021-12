Horoscope 2022 : Voici les prévisions mensuelles pour tous les signes astrologiques

Les astres seront-ils de votre côté pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois de chaque signe du Zodiaque, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

BÉLIER (21 MARS – 21 AVRIL)

JANVIER : De l’énergie et des atouts

Vous devrez absolument utiliser vos atouts et votre énergie pour aller vers des projets qui vous correspondent et ne jamais vous décourager, ce sera la clé de votre succès. Comme vous êtes combatif et résolus à ne plus vous laisser abuser par des personnes scrupuleuses qui font passer leur profit avant le vôtre, vous arriverez à vous dépasser et à vous faire respecter.

FéVRIER : Réussite et récompenses

Selon le spécialiste Claude Alexis, en février, votre vie professionnelle sera placée sous le signe de la réussite et tous vos efforts se verront récompensés. En revanche, le stress continuera à vous mener la vie dure. Vous êtes tellement investi dans votre travail que vous ne compterez ni les heures, ni les efforts pour mener à bien vos taches. Réservez-vous des moments au calme, la solitude est nécessaire pour se ressourcer.

MARS : En pleine forme, vous séduirez

Votre créativité s’exprime au travers de vos projets. Vous faites preuve de rigueur et de perfectionnisme. Vos finances vont s’en ressentir de manière positive et vous envisagerez d’investir. Et comme vous serez au maximum de votre séduction et saurez convaincre vos interlocuteurs aisément avec un sens inné du relationnel, ce mois de mars sera excellent.

AVRIL : Le professionnel à l’honneur

Vous serez très efficace dans le travail. Vous vous donnerez les moyens de réaliser vos projets et d’accroître votre capital. Un contrat juteux pourrait se signer. Ce mois-ci, votre vie sentimentale ne fera pas partie de vos priorités et vous pourriez la négliger pour rester concentré sur vos objectifs professionnels.

MAI : Vous serez adorable

Vous déborderez de tendresse et de gentillesse pour vos proches et pour votre famille, les liens se resserreront dans le couple et cette douce complicité devrait conduire à élaborer des projets d’avenir. Vous pourriez vous lancer dans une grande entreprise ou changer radicalement de voie pour vous épanouir pleinement.

JUIN : Du travail et de l’argent

Le sens des responsabilités va vous rappeler à l’ordre. Vous aurez envie de vous reposer dans les bras de l’être aimé, tout en souhaitant travailler d’arrache-pied pour améliorer votre situation professionnelle et financière.

JUILLET/AOÛT : Du stress à canaliser

Les vacances vous permettront de vous refaire une santé. En juillet, vous serez concentré sur votre travail et comme votre avenir en dépend, mieux vaut mettre du cœur à l’ouvrage tout le mois et partir vous reposer en août. Pour autant, vous garderez la tête au bureau car un engagement important sera en pourparlers et vous ne souhaiterez pas le laisser passer.

SEPTEMBRE : Soyez positif

La rentrée vous démoralise mais il est conseillé de ne pas faire des heures supplémentaires au bureau et de privilégier les sorties et les soirées entre amis. En conclusion, vous traînerez des pieds pour aller travailler, vous ronchonnerez à la maison et lorsque que l’on vous demandera la raison de ce comportement défaitiste, vous réponderez que vous êtes fatigué et que vous ne vous êtes pas assez reposé cet été.

OCTOBRE : Débordant d’enthousiasme

Vous êtes seul maître à bord, et si vous occupez un poste à haute responsabilité, essayez de gérer votre agressivité et de ménager vos collaborateurs. Soyez plus modéré dans vos propos et ne vous laissez pas emporter par un enthousiasme excessif, surtout s’il n’est pas communicatif. Vous avez toute l’énergie nécessaire pour mener à bien un grand projet mais pour l’exécuter, mieux vaut être bien entouré.

NOVEMBRE : On se calme, relativisez

Vous ne vous reconnaissez plus, perdu dans le flot de vos pensées, en proie aux doutes et aux désillusions. Seul le repos viendra à bout de ce début de dépression. Les nerfs en pelote et le mental en ébullition, vous aurez du mal à contenir votre colère et votre indignation face aux évènements. Mettez-vous au vert.

DéCEMBRE : Du bonheur en perspective

Est-ce l’approche des fêtes qui vous met de si joyeuse humeur, l’amour de votre partenaire ou les signatures professionnelles ? Quoi qu’il en soit, vous pourrez vous vanter d’être une personne heureuse. Comme vous serez audacieux et brillant, on vous déroulera le tapis rouge. Profitez de cet état de grâce.

TAUREAU (20 AVRIL - 21 MAI)

JANVIER : Tout va bien

Vous verrez la vie du bon côté avec une sensualité qui vous conduira à des échanges romantiques et vous redonnera de l’énergie et du baume au cœur. Euphorique après les fêtes, vous aurez envie de poursuivre cet agréable moment de légèreté et de complicité avec vos proches. Ainsi, vous serez tourné vers les autres et reprendrez une vie sociale plus intense avec la forme en bonus.

FEVRIER : Vous séduirez tout votre entourage

Votre séduction mystérieuse refera son apparition et gare à qui croisera votre regard, car vous mettrez tout votre savoir-faire au service d’une relation tendre et passionnée, tout en gardant un sentiment de liberté. Vous serez tellement survolté tout le mois, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie amoureuse, que vous abuserez des bonnes choses et raccourcirez votre temps de sommeil pour mieux en profiter. Essayez de trouver un juste équilibre.

MARS : Travail au top

Vous pourrez être fier de vos exploits car vous ne les devrez qu’à votre travail et à votre talent. Votre situation professionnelle va prendre de l’ampleur, les finances remonteront et vous pourrez même régler une dette importante. Affectivement, revenez sur terre, personne n’est parfait. Votre idéal ne peut se matérialiser si vous n’acceptez pas les autres comme ils sont. A mettre la barre trop haut, vous serez pris à votre propre piège, celui de la solitude.

AVRIL : De la passion encore et encore

Une grande remise en question vous aidera à vous rendre compte que vous accordez trop de place au travail, ce qui vous cause des problèmes de santé et un stress maximum. Ainsi, vous allez rapidement opérer les changements qui s’imposent et profiter de la vie et des plaisirs de l’amour.

MAI : Freinez vos ambitions et vos excès

Ne soyez pas emporté par la folie des grandeurs sous peine de causer votre propre perte. Vous aurez beaucoup d’ambitions professionnelles mais vous devrez travailler encore plus que d’habitude pour les réaliser et surmonter les obstacles. En amour, vous serez plutôt chanceux alors faites en sorte de préserver l’équilibre et freinez les excès en tous genres si vous voulez conserver une santé optimale, car vos réserves d’énergie s’épuisent.

JUIN : Soyez plus à l’écoute

Le stress pourrait vous conduire à des conduites à risques et à des manques de discernement. Et jouer sur la qualité de votre vie amoureuse et familiale car vous ne serez pas toujours à l’écoute de vos proches. Au travail, vous ferez monter la pression en affichant un moral d’acier et une énergie débordante. Vous êtes le roi des combattants mais attention à la fatigue nerveuse et à contrôler un peu plus vos pulsions.

JUILLET/AOÛT : Une belle mise au point de vos priorités

Que ce soit dans le travail ou à la maison, vous passerez beaucoup de temps à mettre de l’ordre dans vos idées et plus concrètement, dans vos dossiers. En juillet, la confusion régnera, autant sentimentalement que professionnellement et vous aurez parfois le sentiment d’étouffer. En août, votre foyer sera à l’honneur et vous entreprendrez de grands travaux d’intérieur. Essayez de faire une pause. Partez en vacances dans n’importe quel endroit pourvu que la mer, la montagne ou la campagne, et le soleil, soient au rendez-vous. A défaut, l’amour vous comblera.

SEPTEMBRE : Que du bonheur

Votre forme physique est à son apogée. Bien dans votre peau et dans votre tête, vous croulerez sous les rendez-vous, ce qui vous permettra d’élargir votre relationnel dans une dynamique extrêmement positive. Le rythme de la rentrée se jouera en accéléré, vous continuerez dans la prise de bonnes résolutions. Vous courrez dans tous les sens avec une énergie sans cesse renouvelée. Inscrivez-vous à une activité sportive pour conserver votre ligne et ne négligez pas les règles de base de la diététique en évitant les graisses et les sucreries. Tout vous réussira et l’avenir vous sourira.

OCTOBRE : Rien ne vous fait peur

La nervosité risque de se transformer en agressivité, prenez garde. Dans votre vie professionnelle, votre personnalité entière et extravagante sera une arme formidable. Imperturbable et ambitieux malgré les attaques de certaines personnes, vous relèverez tous les défis avec la force et l’énergie qui vous caractérisent. Vous êtes un vrai conquérant qui ne lâche pas facilement sa proie. Soyez rassuré, ce que vous convoitez vous sera accordé après négociations et vous pourrez savourer le plaisir de la victoire.

NOVEMBRE : Tenace et pugnace

Votre ténacité et votre volonté de réussir seront payantes si vous êtes disposé à faire confiance à des personnes influentes et compétentes. Mais comme vous êtes sensible aux démonstrations d’amitié, votre discernement pourrait être perturbé par l’affectif. Ne perdez pas votre sens critique. Très performant au travail, vous pourrez conclure d’excellentes affaires. Ne négligez pas votre vie privée pour autant.

DECEMBRE : de l'émotion pour les fêtes

Vous êtes un peu nostalgique à l’approche des fêtes et vous aurez à cœur de resserrer les liens familiaux ainsi que d’accorder du temps à vos proches. Vous avancerez au jour le jour et pas à pas avec des hauts et des bas mais essayez de prévoir des fêtes de fin d’année joyeuses et heureuses. Cela vous apaisera et rétablira les désordres des mois passés.

GEMEAUX (22 MAI – 21 JUIN)

JANVIER : De l’énergie et un bel enthousiasme

Vous serez en grande forme avec un moral constant et une grande facilité relationnelle, ce qui vous donnera des ailes pour décrocher un emploi ou parfaire votre situation professionnelle. Grâce à un moral éclatant, vous êtes prêt à relever tous les défis. Et avec une telle énergie, vous résisterez à toutes les intempéries. Pour ce qui est de votre vie privé, vous serez particulièrement séduisant. Mais prudence sur les calories pour ne pas avoir à regretter votre ligne d’avant les fêtes de fin d’année.

FEVRIER : Des hauts et des bas

Attention à vos états d’âme. Vous serez d’humeur changeante et inégale et vous aurez du mal à maintenir votre attention trop longtemps. L’affectif va jouer sur votre santé. En revanche, votre vie professionnelle sera une réussite totale pendant que vous essaierez de sauver vos amours de l’autre côté. Cette situation jouera sur votre moral, mais vous réussirez à prendre les choses en main et à redresser la barre.

MARS : Tourné vers l’optimisme

Parce que votre couple et votre famille seront au centre de vos préoccupations, vous ferez en sorte de régler les tensions avec beaucoup de compréhension. Et avec l’envie d’aller vers le mieux. Une décision importante pourrait se prendre. De belles opportunités professionnelles seront à saisir. La nouveauté vous attire et si vous cherchez un emploi, ciblez bien vos besoins, et foncez.

AVRIL : Un tournant dans votre vie

Vous pourriez relancer votre carrière ou changer de voie en acceptant une proposition très intéressante qui mettra en valeur vos qualités et vos compétences. Cela pourrait occasionner un changement de lieu de travail ou une ouverture vers l’étranger, n’hésitez pas. Optimiste et dynamique, l’année s’avance sous le signe de la forme, de la santé et des grandes réussites.

MAI : Très belle période

Les contrats vont se signer, vous allez vivre une période intense au niveau des sentiments mais vous ne perdrez pas vos moyens dans le secteur professionnel car vous ferez des rencontres très enrichissantes. Charismatique, pétillant, vous faites tourner les têtes et les cœurs. Reste à canaliser tout ce qui vous arrive.

JUIN : L’amour vous donne des ailes

L’amour vous donnera envie de vous engager et de vous surpasser. Vous assurerez et confirmerez la relation afin de lui donner un aspect solide et constructif. Au travail, soyez très scrupuleux, surveillez attentivement vos comptes et vos affaires pour faire face aux imprévus le moment venu. N’oubliez pas que la persévérance et la ténacité sont les atouts de votre réussite.

JUILLET/AOÛT : Des projets, des idées, de l’amour et des résultats

Le travail rimera avec trouvailles et vous poursuivrez vos rêves sans relâche et sans fatigue pour réaliser vos projets. De nouvelles responsabilités vont se présenter et vous les accueillerez avec le sourire comme une récompense après tant d’efforts fournis. En juillet, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour arriver à vos fins mais vous manquerez de souplesse de caractère. En août, il sera difficile de résister à vos idées audacieuses, vous serez en pleine créativité.

SEPTEMBRE : Un vent libertaire vous transporte

Vous aurez beau chercher l’aventure et les sensations fortes, tout vous ramènera à votre quotidien. Comme vous ne supporterez plus la routine, les conciliations ne se feront pas sans frictions. Qu’importe ce que l’on pensera, vous continuerez la bataille avec de l’énergie à revendre. Le sport sera votre meilleur allié et vous repousserez vos limites en pratiquant des activités à risques. Vous aurez envie de sortir des sentiers battus et de flirter avec tout ce qui est marginal.

OCTOBRE : Gardez confiance

Vous faites preuve d’une grande énergie et de beaucoup de motivation dans le travail. Seule la fatigue ou un petit coup de déprime passager pourraient altérer votre volonté. Aussi, restez actif et persévérant et vous obtiendrez d’excellents résultats. En positivant, vous vaincrez les difficultés qui proviennent d’un manque de confiance en vous. Bien que vos affaires soient une réussite, il faut poursuivre vos efforts pour en récolter les fruits.

NOVEMBRE : A fond la forme

Vous allez de l’avant et ne restez plus sur vos acquis. Côté métier, cela donne des revendications en bonne et due forme, et côté cœur, cela se traduit par un désir de liberté. Avec une grande vitalité et un potentiel décuplé dans les affaires cela promet un mois riche en satisfactions professionnelles et financières. Vous révélerez une très bonne forme générale.

DéCEMBRE : Sur le chemin de la gloire

Vous ferez preuve de beaucoup d’audace dans votre vie en relevant tous les défis et vous serez acclamé partout où vous passerez. Vous jugerez bien les gens et saurez les utiliser à bon escient. Ainsi, vous prendrez sans efforts votre ticket pour la gloire et la réussite. Vous serez en pleine expansion et votre personnalité entière et charismatique se réveillera fortement. Tous les espoirs vous sont permis, vous terminerez l’année en beauté.

CANCER (21 JUIN – 21 JUILLET)

JANVIER : Brillantissime

Le mois de janvier s’annonce prometteur. Vous bénéficierez d’une forme irréprochable et d’un mental au summum de son activité. Bien sûr, vous n’êtes pas à l’abri d’une grippe ou de passer par des petits maux sans importance, mais votre santé de base restera solide. Et vous serez brillant au travail, un peu tatillon à la maison, mais au maximum de vos capacités.

FEVRIER : Vous avez le vent en poupe

La communication passe bien avec vos collègues et vous savez vous intégrer dans une équipe en mettant en valeur vos nombreuses qualités. Vous allez régler vos affaires plus rapidement. Curieux et avide de nouvelles rencontres, votre forme éclatante fera bien des envieux mais n’en déduisez pas pour autant que vous pouvez délaisser une bonne hygiène de vie.

MARS : Soyez plus diplomate

Vous serez trop dépensier et les questions d’argent seront la source de conflits. A contrario de l’état de vos finances, votre vie professionnelle ne vous causera aucun souci. Vos idées sont excellentes, il ne vous manque que l’art et la manière pour arriver à vos fins alors, soyez diplomate et souriez pour séduire vos interlocuteurs et les convaincre. Les relations de couple vous donneront tout de même du fil à retordre mais ce sera un mal pour un bien.

AVRIL : En quête d’harmonie

La communication sera à l’honneur et vous allez sortir de votre coquille pour exprimer vos idées et vos revendications. Attention aux règlements de comptes, au travail ou en famille. En revanche, à la fin du mois, vous obtiendrez de grandes satisfactions dans le travail ainsi que le respect de vos supérieurs.

MAI : Du charisme et de la séduction à revendre

Le couple et la famille seront à l’honneur. Un proche vous témoignera toute son affection et cela vous bouleversera. Votre relationnel va s’élargir et vous serez surpris de constater que les gens peuvent se retourner sur votre passage et reconnaître vos qualités. Avec un tel charisme, ne jouez pas les modestes, appréciez pleinement.

JUIN : Prenez soin de vous

Prenez le temps de vous détendre et de bien vous alimenter. Votre libido se réveille en provoquant des élans sensuels et de grands sentiments, vous aurez l’impression de renaître après une longue période d’hibernation. Côté travail, Claude Alexis voit également un regain de dynamisme. Vous revendiquerez vos droits, vos envies et vos fonctions au sein du groupe. Beaucoup de stress à gérer mais vous gardez le moral.

JUILLET/AOÛT : L’amour est au rendez-vous

Trop de travail et de stress ont eu raison de votre sagesse légendaire, vous aurez du mal à garder votre calme. C’est le moment de vous exprimer et de vous détendre. Pendant les vacances, en apparence, vous serez serein, mais à l’intérieur, le mal être dominera sans trop savoir pourquoi. Adonnez-vous au sport et faites-vous plaisir. En juillet, vous roucoulerez plus que vous ne travaillerez. Et en août, vous pourrez compter sur l’avis précieux de personnes influentes qui vous aideront à progresser dans votre travail. Ainsi vos ambitions personnelles et professionnelles seront comblées.

SEPTEMBRE : un nouveau tournant

Vous serez fasciné par l’ailleurs, émerveillé par ce qui vous entoure et prêt à changer radicalement votre mode de vie. Vous avez vraiment soif de culture et de rencontres nouvelles pour vous enrichir intellectuellement. Et comme vous bouillonnerez d’idées, tout en étant insatisfait de votre qualité de vie, votre moral sera en dents de scie. Il va falloir mettre de l’ordre dans votre vie pour vous sentir mieux. Le sport vous aidera à vous refaire une santé tout en vous donnant l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes.

OCTOBRE : Il va falloir faire face

Votre sens de l’organisation exemplaire aura raison de la bonne marche de vos dossiers ou de votre entreprise mais il faudra déléguer à certains collègues en qui vous avez toute confiance. Tout cela ne se fera pas sans crises mais débouchera au final sur des résultats positifs. Beaucoup de conscience professionnelle et peut-être un contrat à la clé à décrocher, mais à condition de vous entourer de personnes fiables sur lesquelles vous pouvez compter pour vous assister.

NOVEMBRE : Du bonheur en famille

Le bonheur est dans votre foyer. Vous êtes radieux, comblé par votre entourage et pas un nuage ne saurait ternir les merveilleuses relations qui comblent votre vie. Cela va vous donner des ailes et l’envie de vous surpasser. Votre vie familiale deviendra heureuse et sans histoire pour cette fin d’année, ce qui vous donnera la confiance nécessaire pour être opérationnel au travail, et le courage pour relancer votre carrière.

DéCEMBRE : En état de grâce

A vous la grande vie en décembre. Vous serez doté d’une formidable énergie qui vous permettra de réaliser toutes vos envies. Vous attaquerez le mois comme un marathon et vous serez toujours là où l’on ne vous attend pas, débordant de joie de vivre et d’enthousiasme, prêt à surmonter tous les obstacles. Charmeur et désinvolte, vous obtiendrez avec facilité tout ce que vous désirerez. Sachez profiter avec subtilité des opportunités qui se présenteront à vos pieds.

LION (23 JUILLET – 22 AOÛT)

JANVIER : Au top niveau forme

Vous prendrez des initiatives et n’hésiterez pas à jouer la carte de l’audace. Vous déborderez d’idées lumineuses pour améliorer votre vie et arriver à vos fins. Avec votre charisme, votre séduction innée, il sera facile d’accéder au succès dans toutes vos entreprises. Sachez aussi vous modérer et tenir compte des réalités. Mais vous pourrez compter sur votre bonne étoile.

FEVRIER : Un peu déprimé

Vous subirez des répercussions sur votre moral dues au stress et cela freinera vos activités professionnelles bien qu’elles nécessitent toute votre attention. Concentrez-vous sur votre santé pour optimiser vos chances de réussite. Dans ce climat de surexcitation à haute dose, un seul remède : le lâcher prise. Si vous n’arrivez pas à contrôler les émotions négatives qui vous assaillent, débranchez tout et prenez du temps pour vous. Faîtes une liste des choses qui vous font plaisir et mettez-les en application.

MARS : Une belle reconnaissance

Parce que l’on reconnaîtra vos qualités, vous passerez de l’ombre à la lumière. Cela va vous redonner de l’énergie et une vraie confiance en vous et elle sera nécessaire pour réussir dans votre activité. Votre carrière pourrait décoller de belle manière. Vous allez enfin connaître vos heures de gloire et être récompensé comme il se doit.

AVRIL : L’énergie vous transporte

Vous pourrez passer de l’oisiveté au surmenage en peu de temps, ce qui créera du stress. Alors, attention. D’autant que de bonnes énergies vont vous redonner des forces et de la motivation pour que votre carrière évolue. On vous fera de nombreuses propositions qui changeront sensiblement votre planning. Il est conseillé en amour de ne pas prendre vos désirs pour la réalité.

MAI : Ne jouez pas à tout perd gagne

Dans le travail, vous assumerez seul vos responsabilités. Et dans votre vie privée, vous ne tiendrez pas compte des envies des autres. Ce petit jeu est dangereux pour vous et peut avoir des conséquences. Vos bonnes résolutions du début d’année et votre sacro-sainte ligne de conduite à respecter se sont un peu envolées. A vous enfermer dans une bulle, vous fermerez toute possibilité d’amélioration de la situation actuelle.

JUIN : Calmez vos ardeurs

Essayez de trouver l’équilibre dans vos relations en adoptant une attitude tempérée. Il est vrai que vous aurez du punch et une belle détermination. Vous afficherez une très belle apparence que vous metterez au service de la performance. Mais attention à ne pas dépasser les limites.

JUILLET/AOÛT : Tout va pour le mieux

Côté cœur, vous dégagerez une telle énergie positive que vous entraînerez tout le monde dans votre sillage. L’été sera coupé en deux. Juillet vous confèrera une âme de battant et vous ouvrira les portes de la réussite. En août, vous vous laisserez aller au farniente et à l’amour en plein soleil. Un très bel été en perspective, riche en rencontres professionnelles. Votre carrière va décoller grâce à une motivation sans faille.

SEPTEMBRE : Le monde vous appartient

Votre imaginaire débridé rejaillit sur votre santé de manière positive. Accordez-vous les heures nécessaires à la recharge de vos batteries. La folie travailleuse s’est emparée de votre personne. Vous bouillonnerez d’idées originales et de projets. Avec une créativité exacerbée et un intellect débridé, vous surprendrez vos partenaires par des propositions exemplaires. Votre excellente santé et votre mine radieuse n’auront d’égal que votre moral. Après l’été, corps bronzé et teint hâlé, vous serez dans une forme époustouflante.

OCTOBRE : Vous êtes serein et optimiste

La situation est idéale pour vous lancer dans de grandes entreprises. Soyez consciencieux dans l’élaboration de vos projets et veillez à respecter les délais qui vous sont impartis. Vous aurez beaucoup de tonus dans la deuxième partie du mois et cela vous rendra entreprenant et créatif, prêt à vous investir dans des projets d’envergure que vous mènerez avec brio. Exprimez vos idées mais gardez-les confidentielles tant qu’elles ne sont pas vendues. Le ciel protègera toutes vos démarches et favorisera les réalisations.

NOVEMBRE : Une période instable

Attendez de retrouver votre discernement avant de prendre des décisions importantes car des changements se profilent et sont à envisager, tant dans le domaine privé que professionnel. Pour le moment, votre vue sera brouillée par trop de contradictions pour prendre la bonne décision. La fatigue nerveuse et physique jouera sur votre capacité à gérer les situations tendues ou conflictuelles. Reposez-vous un peu repos afin de reprendre vos esprits car vous ne saurez plus discerner le vrai du faux et le bon du mauvais.

DéCEMBRE : En recherche d’équilibre

Un peu dépassé par les évènements, vous aurez besoin de vous recentrer. Les fêtes vous monteront à la tête et vous pourrez vous sentir débordé par tous les achats et les préparatifs à effectuer, mais vous serez parfait dans l’art de concilier vie professionnelle et vie privée. Avec aisance et assurance, vous réussirez à assumer vos responsabilités. Et c’est auprès de vos proches que vous irez chercher du réconfort.

VIERGE (23 août – 22 septembre)

JANVIER : l'envie d’aller plus vite

Vous piétinerez d’impatience si vous n’obtenez pas assez vite les résultats escomptés dans votre vie professionnelle. Soyez confiant car votre situation va évoluer rapidement. Vous serez tour à tour léger et sérieux, et saurez mettre en avant vos atouts. Une main de fer dans un gant de velours, voilà qui devrait vous laisser espérer de beaux jours. «Que le meilleur gagne», telle sera votre devise et vous ferez en sorte que ce soit vous, car vos qualités seront indéniables et en janvier, vous ne vous laisserez pas disperser.

FéVRIER : ressourcez-vous

Vous allez prendre les bonnes décisions sans vous laisser influencer par les conseils de votre entourage et cette nouvelle autorité qui s’installe va vous permettre également de dynamiser votre vie amoureuse. Dans cette ambiance propice à la renaissance, vous devrez vous attacher à prendre soin de vous et à en faire une priorité. Vous avez plus que jamais besoin de vous ressourcer, de retrouver une meilleure condition physique et de revoir votre hygiène de vie. Regardez vers l’avenir avec optimisme et il vous sourira.

MARS : le juste milieu

Votre sens relationnel et votre aisance en communication vous ouvriront bien des portes. Vous aurez les moyens de réaliser vos ambitions et d’accéder à un poste plus important, de décrocher une promotion ou de faire aboutir un projet déjà existant. Votre lucidité vous aidera à saisir les bonnes opportunités. Le rythme de travail s’intensifiera mais vous garderez la tête froide.

AVRIL : La confiance, votre atout majeur

Vous mettrez toute votre énergie au service de votre travail. Votre imagination tournera à vive allure et vos idées originales et créatives serviront de nouveaux projets. Vous pourrez les concrétiser et recevoir l’aval de vos supérieurs. On vous fera confiance les yeux fermés, soyez rassuré, tout va bien.

MAI : Beaucoup d’intuition

Vous respirerez la joie de vivre et votre enthousiasme sera communicatif. Vous ferez absolument tout ce dont vous aurez envie en suivant votre intuition, qui vous trompe rarement. Au travail, vous mettrez du cœur à l’ouvrage et les résultats seront convaincants. Mais votre santé laissera à désirer car même le printemps n’a pas suffi à vous réveiller. Votre corps a besoin de bouger.

JUIN : L’amour vous transporte

Au travail, allez dans le sens du courant et ne jouez pas les rebelles sous peine de faire des vagues qui vous conduiraient tout droit au naufrage. L’amour va vous transporter et vous vivrez dans un climat passionnel, fusionnel, un peu trop extrême, ce qui peut virer au mélodrame. Comme vous afficherez une forme olympique et une séduction maximale, ménagez votre entourage car votre combativité pourrait décontenancer.

JUILLET/AOÛT : du mal à décompresser

Vous êtes enclin à alterner vacances et travail. Vous n’arrivez pas à laisser votre vie professionnelle au placard mais en même temps, vous rêvez d’une plage de sable fin où vous pourriez vous prélasser sans culpabilité. Ne soyez pas inquiet de laisser quelques dossiers en attente et exercez votre énergie et votre créativité débordante à prendre du bon temps, ainsi, la rentrée vous sera profitable. L’été sera propice à la création, à l’élaboration de projets audacieux.

SEPTEMBRE : Excellente rentrée

Bien que votre agenda soit surbooké, ne négligez pas les activités physiques qui vous aideront à canaliser votre énergie tout en libérant les tensions accumulées dans la journée. Votre rythme est intense et vous tirerez les leçons des erreurs du passé en investissant sur l’avenir. Doucement mais sûrement, vous équilibrerez votre budget car vous aspirez à plus de sérénité. Vous limiterez les dépenses. Votre nouvelle sagesse sera bénéfique sur votre santé.

OCTOBRE : Du succès dans vos affaires

Le succès est au rendez-vous. Vous exploitez votre créativité à bon escient en vous lançant dans des projets audacieux mais concrets. La communication est à l’honneur avec de belles négociations professionnelles qui se concrétisent rapidement par un contrat d’embauche ou un poste à responsabilités que vous convoitiez depuis longtemps. On appréciera vraiment votre créativité et vos idées originales. L’intuition vous guidera dans toutes les décisions importantes à prendre. Ne vous laissez pas influencer par de mauvais conseilleurs qui ne cherchent qu’à prendre votre place et à vous décrédibiliser.

NOVEMBRE : Ça bouge

Votre vie professionnelle va rejaillir dans votre foyer. Vous aurez besoin de vous défouler et il se peut que votre partenaire soit dans votre ligne de mire, alors faites attention à vos propos. Vos affaires marcheront formidablement bien mais il faudra désormais passer à la vitesse supérieure et oser vous faire remarquer davantage, vous aurez tout à y gagner. Comme vous serez particulièrement performant dans votre métier, cela ne manquera pas de créer quelques tensions nerveuses et un accroissement de votre susceptibilité à la maison. Une nouvelle orientation professionnelle ou un déménagement sont à prévoir.

DECEMBRE : De la joie et de l’enthousiasme

Vous aurez à faire des choix dans votre vie professionnelle en privilégiant vos désirs plutôt que ceux de votre entourage, dont l’influence n’est pas toujours positive. Vous aurez une très belle forme générale qui se répercutera sur votre moral et vous fera voir la vie en rose. Mais vous alternerez l’euphorie et la mélancolie selon les circonstances. Comme vous aurez à cœur que tout soit parfait pour Noël, vous ne supporterez aucune contrariété à ce sujet. En couple, vous déborderez de fantaisie et d’enthousiasme.

balance (22 septembre – 21 octobre)

JANVIER : Une belle vitalité

Débordant d’énergie, on viendra vous chercher pour collaborer à de grands projets professionnels. Ce sera le moment de montrer vos qualités et de passer sur le devant de la scène. Vous serez dynamique, entreprenant, résistant et performant, ce qui vous vaudra un très beau début d’année, riche en nouveautés. Vous serez un peu envahissant mais ce sera par enthousiasme.

FEVRIER : La chance est avec vous

L’argent coulera à flots. C’est le moment de vous occuper sérieusement de vos finances. D’autant que la chance sera à vos côtés dans toutes les transactions et pourrait vous rapporter gros. Les échanges seront fructueux dans tous les domaines. Attention, car vous serez emporté dans un tourbillon d’émotions positives, ce qui pourra vous inciter à dépasser vos limites. Gardez les pieds sur terre et n’oubliez ni de manger, ni de dormir pour rester performant.

MARS : Vous cueillez les fruits de la réussite

L’amour veillera sur vous et vous veillerez sur vos proches, c’est un juste équilibre pour vous sentir bien. Vous saurez régler un litige avec différents collègues ou collaborateurs, ce qui vous contrariait fortement. En fin de mois, votre ambition professionnelle sera décuplée et vous serez très performant dans votre travail. Un contrat juteux se profilera à l’horizon.

AVRIL : Vous testerez votre séduction

Le travail sera à l’honneur, avec des négociations importantes et des projets qui se réaliseront en plein milieu du mois. Vous pourrez également régler des affaires litigieuses avec succès. A la fin du mois, vous serez à même de réaliser un investissement capital pour votre plan de carrière. Emporté par votre réussite, vous pourriez commettre quelques folies dans votre vie affective qui ne seraient pas sans conséquences. Réfléchissez à la portée de vos actes.

MAI : De belles rencontres

Le mois va être chargé en émotions, alors préparez-vous à vibrer et à ressentir des moments intenses qui vont vous faire rêver sans pour autant vous projeter dans l’avenir. Avec un relationnel riche et nouveau, vous pouvez espérer de belles rencontres amoureuses ainsi que des associations professionnelles où la créativité sera de mise. Un seul conseil : ne faites pas feu de tout bois, réfléchissez et relativisez.

JUIN : En pleine hésitation

Vous ne saurez plus où donner de la tête et vous aurez tendance à la dispersion. En amour, vous parlerez sans réfléchir et vous rêverez à des histoires qui n’existent pas. Tantôt excentrique, tantôt timide, vous douterez sans arrêt de vos capacités. Une personnalité ne sachant pas ce qu’elle veut mais qui affiche un excellent moral et un enthousiasme généreux. Vous multiplierez les sorties et les nuits blanches.

JUILLET/AOÛT : Un superbe été

Vous allez être heureux, voire même euphorique. Vous l’êtes en ce début du mois de juillet et vous le resterez tout l’été. La chance vous sourira. Vous allez vivre un véritable conte de fées. En juillet, vous analyserez sainement votre carrière et vous mettrez en place de nouveaux projets pour la faire évoluer. En août, vous serez impatient et téméraire, ce qui provoquera beaucoup d’admiration autour de vous.

SEPTEMBRE : De belles surprises professionnelles

Vous pouvez compter sur votre entourage qui vous encourage à réaliser vos ambitions personnelles. Les rendez-vous professionnels seront à l’honneur car votre calme intérieur retentira sur vos affaires. Votre éloquence sera appréciée, ce qui élargira vos possibilités. De nouveaux partenaires s’engageront à vos côtés et vous travaillerez à l’organisation de vos dossiers et à la remise en ordre de votre service ou de votre équipe. Votre énergie créative vous permettra de signer un contrat juteux. D’humeur stable, votre équilibre rejaillira dans tous les domaines de votre vie. On recherchera votre compagnie et vos amis vous témoigneront toute leur sympathie.

OCTOBRE : Tout dépendra de vous

Misez sur des valeurs sûres en prenant toujours l’avis d’un expert pour vous conseiller, ne vous laissez pas happer par vos ambitions démesurées et n’hésitez pas à vous entourer de personnes motivées pour mener à bien vos projets. Cette période sera faste dans les domaines professionnels et financiers. Votre sens de l’organisation vous permettra de gérer parfaitement une équipe. Si vous manquez de budget, c’est le moment de démarcher. Vous irez de l’avant, sans jamais vous retourner.

NOVEMBRE : Une période de doutes

Ne laissez pas les doutes s’installer au fond de votre cœur car vous avez entre les doigts toutes les ficelles pour en sortir vainqueur. Accueillez cette période de chance et d’espérance pour réaliser tous vos désirs. La période est propice au décollage dans tous les domaines de votre vie, vous saisirez les opportunités et ne baisserez jamais les bras. Un conseil : soyez vif, entreprenant et positif et votre vie prendra un autre tournant. Vous allez explorer de nouvelles activités pour canaliser votre énergie et améliorer vos compétences avec succès. En quête d’aventures inédites à dimension spirituelle, tous vos sens vont se réveiller.

DECEMBRE : Entouré, aimé et admiré

Vous serez très à l’aise avec les autres, cela vous permettra de vous ouvrir vers l’extérieur avec de réelles possibilités de développer un travail à l’étranger ou de créer de nouvelles relations dans le privé. Vous serez amené à diversifier vos activités et à entreprendre des projets illuminés de vos grandes idées et de votre créativité prolixe. L’année se terminera avec un véritable plébiscite de vos collaborateurs comme de vos supérieurs.

SCORPION (21 octobre – 21 novembre)

JANVIER : La fatigue vous envahit

Prenez le temps de vous reposer car les hauts et les bas auront raison de votre état général et vous devrez vous octroyer de longs moments de repos pour ne pas perdre pied. Les fêtes vous ont épuisé et vous aurez du mal à remonter la pente. Ces moments de fatigue pourront impacter vos relations amicales. Pour chasser la fatigue, pensez aux vitamines.

FEVRIER : Ca va beaucoup mieux

Vous remettrez de l’ordre dans votre quotidien avec la vivacité d’esprit qui vous caractérise. Vous serez bien décidé à organiser votre vie d’une autre manière, à rembourser vos dettes, à revoir votre planning de travail et à prendre soin de votre intérieur. Votre forme sera excellente mais votre moral sera en dents de scie en fonction des évènements de la journée. Vous prendrez vite la mouche et serez mordant si vos interlocuteurs ne se rangent pas à vos côtés. Vous aurez besoin de décompresser en changeant de cadre de vie, le temps d’un week-end ou en vous adonnant aux joies d’une activité ludique et relaxante.

MARS : des Bouleversements

Ce mois sera propice à l’introspection et à la remise en question de votre vie et du sens à lui donner. Vous serez en attente de nouveautés et prêt à provoquer de grands bouleversements pour vous épanouir pleinement. En fin de mois, l’amour sera votre priorité.

AVRIL : un Excellent mois

La confiance en vos qualités vous donnera les ailes pour vous envoler vers les plus hautes sphères. Vous ferez la part belle à vos amours avec une sensualité et un charisme inégalable. Côté travail, vous pourrez vous épanouir pleinement car vos compétences seront appréciées et valorisées.

MAI : Un juste équilibre

Dans le domaine privé, vous ne vous énerverez plus pour des broutilles et prendrez du plaisir à passer du temps en famille. Dans le domaine professionnel, votre énergie sera mieux canalisée, ce qui vous ouvrira de nouveaux horizons. La tension nerveuse va s’apaiser et vous allez retrouver un équilibre nécessaire à votre épanouissement.

JUIN : L’amour sera votre priorité

L’amour, le grand, le vrai, va occuper une grande place dans votre vie. Vous êtes envahi par la joie et la bonne humeur, ce qui vous garantira un mois riche en émotions et en sensations. Au travail, vous retrouverez une belle énergie pour imposer vos idées et prendre une place influente dans votre activité.

JUILLET/AOÛT : De l’émotion encore et encore

L’été sera marqué par des retrouvailles inattendues et presque inespérées avec des amis ou des proches chers à votre cœur qui ne s’étaient pas manifestés depuis longtemps. Attendez-vous à beaucoup d’émotions. En juillet, vous prendrez la vie avec légèreté avec un charme hors pair. Essayez de garder la tête froide, même si votre cœur s’enflamme.

SEPTEMBRE : Une rentrée en fanfare

Vous ne manquerez pas de créativité, que ce soit au travail ou dans le privé, et vos idéaux se réaliseront dans une nouvelle activité ou au contact de l’être aimé. Rien ne pourra altérer votre forme époustouflante. Votre charisme et votre regard provoqueront des étincelles. Vous conjuguerez idéalement travail et rendement pour pouvoir vous consacrer exclusivement à vos amours qui vous feront tourner la tête tout le mois. Vous serez portés par un courant positif qui circulera dans tous les domaines de votre vie.

OCTOBRE : des conflits réglés

Votre vie professionnelle évoluera lentement mais sûrement. Aussi, pensez à consolider vos acquis et préparez l’avenir avec confiance car la chance sera à vos côtés. Votre vie va se transformer positivement et vous pourez désormais l’envisager sous de meilleurs auspices. L'énergie qui vous anime rendra les choses plus faciles et vous offrira la possibilité d’élargir votre champ d’action. Comme vous jouissez d’une excellente santé et d’un charisme puissant, les portes de la réussite s’ouvriront d’elles-mêmes.

NOVEMBRE : Soyez plus à l’écoute des autres

Le succès est à vos pieds et bien que vous l’ayez mérité, il vous montera à la tête. Vos belles performances professionnelles ainsi que la suprématie que vous prendrez sur vos collaborateurs vous laisseront à penser que vous pouvez régir votre vie privée comme votre société, mais vous avez tout faux. Comme vous serez très préoccupé par votre réussite professionnelle et par le fait de gravir des échelons, vous pourriez devenir trop autoritaire à la maison, ce qui devrait créer des tensions.

DECEMBRE : forme et énergie

Vous serez en pleine forme et cette énergie communicative que vous dégagez vous portera vers de nouvelles relations et vous ouvrira des horizons différents. Sourire aux lèvres et moral étincelant, rien ne viendra contrarier votre enthousiasme. Vous entraînerez tout votre entourage dans votre sillage tant votre magnétisme est puissant.

SAGITTAIRE (22 novembre – 21 décembre)

JANVIER : Une belle vitalité

Votre côté secret et mystérieux perturbera votre relationnel. Mais cela vous permettra d’éclaircir une situation confuse. Votre santé sera optimale avec des petits coups de cafard mais cela ne vous empêchera pas de mener à bien vos activités. Vous afficherez une belle vitalité qui cachera un peu de morosité avec une envie de solitude pour vous retrouver et organiser autrement votre vie professionnelle.

FEVRIER : L’amitié vous sera précieuse

A vous les démarches obstinées pour décrocher un nouveau contrat, les relances de clients ou les négociations délicates. Vous serez très doué pour les échanges et la communication. Cette aisance relationnelle va vous ouvrir de nouveaux horizons et vous aider à consolider les liens déjà existants mais vous aurez besoin d’être entouré pour avoir le moral, et rechercherez la compagnie de vos proches à tout moment. La solitude génèrera des crises d’angoisses, c’est pourquoi vous ferez en sorte de vous étourdir pour ne pas y succomber.

MARS : Communiquez et faîtes des projets

Vous serez beaucoup plus à l’écoute des autres et pour une fois, vous suivrez leurs conseils au lieu de n’en faire qu’à votre tête. La communication va être à l’honneur durant tout le mois tant dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux, où les liens se resserreront grâce à de longues conversations. Si vous êtes à votre compte, économisez pour ne pas vous retrouver dans une situation embarrassante vis-à-vis de votre banquier.

AVRIL : Entreprenant et séduisant

Votre créativité sera décuplée et votre talent sera reconnu par vos pairs. Cela vous rendra vulnérable, alors soyez vigilant pour faire les choix qui s’imposent. Dès le début du mois, vous mettrez tout en œuvre pour parfaire votre situation professionnelle et rester dans la lumière. Vous continuerez l’année en beauté. Une nouvelle vitalité infusera votre personne, ce qui vous rendra furieusement entreprenant et terriblement séduisant.

MAI : Les projets se mettent en place

Vous serez énergique et persévérant en affaires, ce qui élargira votre champ relationnel avec de nouveaux projets en perspective. Une bonne énergie vous accompagnera et vous aidera à y voir plus clair dans votre vie. Et vous devriez avoir une bonne nouvelle financière qui comblera vos attentes. Malgré votre hyperactivité, vous afficherez une santé de fer et un moral d’acier. Les douleurs chroniques disparaitront grâce à une hygiène de vie parfaite.

JUIN : On se calme

Vous ferez preuve d’autorité dans tous les domaines et vous remetterez les pendules à l’heure, que cela plaise ou non. Mais la fatigue se fera sentir. Il faudrait penser à ne pas travailler le week-end. Allez courir ou adonnez-vous à un sport, histoire de décompresser.

JUILLET/AOÛT : Des surprises et des rencontres

Un changement s’opèrera en vous et vous confèrera une mine resplendissante. L’été vous réservera de bien agréables surprises dans tous les domaines. Les compliments fuseront et vous dirigerez votre vie d’une main de maître. Vous aurez des envies d’émancipation, alors foncez. En juillet, ce sera l’euphorie en amour mais vous manquerez de lucidité. Ensuite, vous ferez une remise en question générale de votre vie. En août, les amis seront à l’honneur, vous ferez de nouvelles rencontres et votre charme agira sans retenue.

SEPTEMBRE : Des conflits et du stress, mais relativisez

Vous serez traversé de doutes, de craintes pour l’avenir et votre sérénité se sera vite envolée après l’été. Mais ne dramatisez pas, tout va s’arranger. Vous serez énervé et stressé mais ce n’est pas une fatalité. Cherchez une activité culturelle qui vous fera oublier les soucis quotidiens afin de ne pas mobiliser toute votre attention à régler les conflits et n’oubliez pas vos amis. Avec eux, la détente est garantie.

OCTOBRE : Votre originalité rallie tous les suffrages

Exploitez au maximum vos idées et dynamisez votre carrière en saisissant les opportunités qui se présentent. Votre énergie créatrice est à son apogée. En développant votre imaginaire dans le domaine artistique ou dans une activité intellectuelle qui vous permet d’exploiter toutes vos qualités, vous canaliserez votre énergie afin d’éviter le surmenage. Excessif et enthousiaste, vous allez bien au-delà de vos limites. Essayez d’alléger votre planning et de ne pas vous épuiser dans des prouesses physiques.

NOVEMBRE : La réussite est au rendez-vous

Votre intelligence tourne à vive allure et vous promet de belles performances au travail. Vous vous donnerez les moyens de réaliser vos ambitions avec beaucoup de persuasion, un charme irrésistible et un talent que beaucoup vous envie. Un peu stressé par les heures supplémentaires, votre couple en subira les conséquences mais cela restera provisoire. Des accrochages dans le couple vont briser un peu la plénitude du moment. Désamorcez la crise en préparant à votre partenaire une belle surprise qui lui rendra le sourire.

DECEMBRE : Tout en séduction

Vous n’aurez pour seul objectif que celui de plaire à tous. Votre énergie bouillonnante pourrait vous créer quelques tensions musculaires si vous ne tenez pas compte de vos limites. Usez mais n’abusez pas de votre corps. Vous pourrez boire du champagne au réveillon pour fêter votre succès et cette nouvelle année hautement prometteuse qui s’annonce pour vous. De bons moments festifs à partager.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

JANVIER : priorité à l'hygiène de vie

Si vous respectez quelques règles, vous vous porterez comme un charme. Pensez à vous reposer car vous apparaissez fragile physiquement mais heureusement très fort mentalement. En vrai battant, vous allez sortir vainqueur de toutes les situations. Comme vous serez en manque d’affection, vous ferez en sorte de bien vous comporter pour en recevoir. Vous devrez vous protéger de tout ce qui pourrait vous affecter et trouver refuge dans votre organisme fatigué. Profitez-en pour revoir votre hygiène de vie et mettre au point un plan «forme».

FEVRIER : Dynamique et hyperactif

Votre réussite ne sera pas due au hasard mais à votre dynamisme et à votre curiosité naturelle qui vous poussera à explorer des chemins encore jamais empruntés. Vous serez constamment survolté. Faîtes preuve de modération dans vos activités et remettez-vous à une activité sportive en douceur. Ce n’est pas le moment de faire un régime car vous aurez besoin de carburant. Vous multiplierez les sorties, les déplacements professionnels et les voyages d’agrément tout le mois.

MARS : Soyez lucide et maître de votre destinée

Une association vous sera très bénéfique mais attention à ne pas mélanger la famille à votre vie professionnelle. Restez maître de vos sentiments et regardez les gens avec lucidité. Vous metterez du cœur à l’ouvrage sans compter vos heures, vous serez acharné plus que jamais et vous développerez votre sens relationnel. Ce mois-ci, vous ne vous laisserez pas faire et tiendrez les rênes de votre destinée. Le mois est propice aux signatures de contrats et au développement d’un plan de communication à long terme.

AVRIL : Des changements et des choix

A l’écoute de vos désirs profonds et de ceux des autres, vous remettrez en question vos acquis et vos valeurs. Après quelques errements en début de mois et des tergiversations quant aux choix à effectuer, vous opèrerez de nombreux changements dans votre vie professionnelle et votre vie privée.

MAI : Votre charisme sera contagieux

Comme vous ne manquerez ni d’énergie ni de motivation pour mener à bien vos affaires, vous pouvez vous attendre à des réussites professionnelles. Votre enthousiasme sera contagieux et votre sourire irrésistible. En revanche, le stress pourrait parfois vous faire perdre pieds.

JUIN : Une belle période

De l’éclat, du charisme et de la chance vont servir vos ambitions les plus intimes. Votre carrière va prendre un nouvel essor, votre relationnel va s’élargir et vos amours se vivront sous le signe de la passion. C’est une belle période pour démarcher et pour voyager.

JUILLET/AOÛT : Beaucoup d’énergie et de détermination

Vous êtes en ébullition et totalement tiraillé entre faire des heures supplémentaires au bureau ou des câlins prolongés à la maison. Laissez-vous aller à la déraison de ne rien faire, au moins une journée par semaine. En juillet, un projet va se concrétiser pour votre plus grande satisfaction. Votre relationnel va également prendre de l’ampleur et en août, vous planifierez déjà votre rentrée avec une détermination hors pair. Attendez-vous à ce que votre carrière occupe votre esprit, même en vacances.

SEPTEMBRE : En quête d’idéal

Vous aspirez à une existence plus sereine en recherchant la paix intérieure et cela vous conduira vers d’autres directions (engagement associatif ou un projet humanitaire) qui seront une source d’épanouissement personnel. Votre moral est au beau fixe mais, à force de jouer constamment avec votre santé, votre organisme va se détraquer. Par ailleurs, il peut vous prendre l’envie de déménager ou de faire des travaux. Foncez, la période est propice aux investissements.

OCTOBRE : Ayez confiance en vous

Prenez les tracas du quotidien avec humour, vous êtes en bonne santé malgré des petits coups de fatigue inévitables mais vos problèmes ne sont pas insurmontables. Votre vie professionnelle va vous procurer de grandes satisfactions ainsi qu’une activité intellectuelle enrichissante. Aussi, continuez sur votre lancée en tenant compte des erreurs du passé. Avec une forme optimale, vous pourrez concilier vie privée et vie professionnelle avec la dextérité d’un chef d’orchestre, soyez simplement attentif à vos finances car vous aurez une tendance maladive à la dépense.

NOVEMBRE : Prudence

Hyperactif, réservez-vous des moments de pause et de relaxation pour récupérer. C’est indispensable. Vos élans, vos démarches et vos efforts seront récompensés dans votre travail si vous restez à votre place et que vous ne jouez pas les fanfarons, ni les syndicalistes outrés. Côté cœur, ce n’est pas vraiment top, côté professionnel, tout va bien.

DECEMBRE : Que le meilleur gagne

C’est l’énergie du désespoir qui vous poussera dans vos derniers retranchements. Vous serez prêt à tout pour grimper les échelons et obtenir une promotion. Vous chercherez une reconnaissance dans le travail et un salaire à la hauteur de vos compétences. Et tous les moyens seront bons pour y arriver. Avec de l’énergie et du courage, vous voilà parti à la conquête du monde. Que le meilleur gagne. Et vous avez bien l’intention que ce soit vous.

VERSEAU (21 janvier – 18 février)

JANVIER : Attention à la fatigue nerveuse

Humeurs sombres et moments de doute seront au programme. Attention à la fatigue nerveuse qui pourrait vous faire commettre des erreurs d’appréciation. Votre enthousiasme sera tel que vous ne vous rendrez pas compte que vous allez au-delà de vos limites. Vous serez insatiable, curieux, aventurier, toujours prêt à mettre votre nez dans les affaires des autres mais à vous faire aussitôt pardonner par une belle parole. Vous risquerez d’être sous tension et de ne pas réussir à supporter la pression de la rentrée.

FEVRIER : Vous jouez avec le feu

Concentré sur vos objectifs et déterminé à les atteindre coûte que coûte, vous vous débarrasserez des profiteurs au passage. Votre dynamisme sera entièrement concentré sur votre vie professionnelle et vous ferez de grands pas en avant malgré l’opposition de certains de vos proches. Votre vie affective pourrait bien se jouer sous le couvert de mensonges, voire d’infidélités conjugales.

MARS : Les projets fleurissent

Ce mois-ci, tout est possible, pour peu que vous vous en donniez les moyens. En tout cas, vous chercherez à améliorer votre situation professionnelle ou à changer de voie pour exploiter au maximum vos compétences. Vous pourrez également vous mettre à votre compte ou vous associer à un partenaire financier et ce sera sous de bons auspices.

AVRIL : Reconnaissance et récompenses

Au début du mois, vous jouerez avec le feu et prendrez des risques inutiles qui retentiront sur votre organisme. Mais vous pourrez compter sur une reconnaissance professionnelle, tant financière qu’au niveau de vos compétences. Cela devrait vous redonner du courage pour assumer vos responsabilités. Sens aiguisés et mental d’acier, vous avancerez avec un esprit dominateur qui n’a d’égal que votre instinct de chasseur. Et vous collectionnerez les trophées.

MAI : Tout va bien

Côté finances, c’est tout bon. Vous pourrez conclure une très belle affaire que vous aviez mise en place quelques mois auparavant et qui va se révéler fructueuse. Vous consacrerez beaucoup de temps à votre famille et à votre logement, en réalisant notamment des travaux d’aménagement.

JUIN : Patience et courage

Malgré vos idées novatrices, vous avez le sentiment d’être incompris. Vous allez faire cavalier seul sans perdre votre motivation et sans vous laisser déstabiliser par les commérages. Courage, votre travail sera reconnu. Pour pallier la fatigue, pensez à décompresser le temps d’un week-end, histoire de recharger vos batteries en organisant des sorties en famille ou avec vos amis.

JUILLET/AOÛT : Votre famille vous ressource

Votre travail vous comblera enfin de satisfactions et votre famille sera la source de tous vos bonheurs. Avec panache et volupté à partir de début juillet, vous irez vers les autres spontanément, rempli d’une nouvelle assurance et d’une belle confiance en vos capacités. L’argent rentrera et vous allez pouvoir dépenser sans compter. En août, l’amour sera votre principale occupation, mais tout l’été vous évoluerez comme un patriarche qui veille au bonheur des siens. Que ce soit en juillet ou en août, rien ne peut altérer votre dynamisme et votre vitalité.

SEPTEMBRE : De l’optimisme et de la bonne humeur

Vous êtes au top de votre forme, vous dégagez des ondes positives par votre optimisme inaltérable et votre bonne humeur. Même en privé, les discussions tournent autour de la gestion du budget, d’un projet immobilier ou d’un héritage familial. Vous voilà transformé en inspecteur des comptes à plein temps. Comme les compromis ne seront pas au programme de la rentrée, cela provoquera des baisses de tension dues au stress et au manque de sommeil. Reposez-vous entre deux rendez-vous.

OCTOBRE : Il faut vous détendre

Vos ambitions professionnelles prendront le pas sur vos réalisations personnelles. Equilibrez la balance pour ne pas devenir une machine de travail qui ne fonctionne qu’au rendement. Prenez le temps de profiter de la vie, de voir vos amis, de partager des moments de complicité en famille. Beaucoup de travail avec des répercussions directes sur l’organisme. Essayez de vous consacrer à vos proches la tête libre de toute contrainte professionnelle, sinon gare aux conséquences.

NOVEMBRE : Vous plaisez

Comme vous allez afficher une grande forme générale avec de belles satisfactions, vous prendrez votre envol avec succès. Toujours beaucoup de travail dans l’ensemble avec de nombreuses possibilités de redynamiser votre carrière. Soyez prudent dans vos dépenses ainsi que modéré dans vos propos. En famille, soyez philosophe et laissez passer la tempête. Des surprises dans votre vie affective vont vous dynamiser et vous faire retrouver le sourire et le moral.

DECEMBRE : Une période de doutes

Un pas en avant, deux pas en arrière, vous serez en proie à une profonde remise en question de vos valeurs. Vous aurez du mal à vous concentrer et vous partirez dans toutes les directions en même temps, ce qui aura des conséquences sur la qualité de votre travail. Les fêtes de fin d’année risquent d’être perturbées par ces interrogations personnelles et familiales. Mais votre santé sera exceptionnelle.

POISSONS (19 février – 20 mars)

JANVIER : Osez

Pas de souci, la vie vous sourit. Il est temps de développer votre relationnel et de vous mettre un peu plus en avant pour faire valoir vos qualités et vos droits. Vous êtes en phase avec vos choix et vous assumez parfaitement vos idées. Pensez simplement à les transmettre pour éclairer la lanterne de certains qui ne vous comprennent pas toujours très bien. Vous serez comblé par la belle entente familiale et sentimentale qui règne à l’intérieur de votre foyer. Ce sera le moment de vous extérioriser un peu plus.

FEVRIER : Attention à vos paroles

Pour ce qui est de votre forme, vous n’aurez pas complètement retrouvé votre équilibre, alors il vous faudra continuer à prendre soin de vous afin de remonter la pente. Mais vous serez en pleine mesure de vos capacités intellectuelles pour arriver à vos fins et régler les conflits qui pourraient survenir dans le cadre de votre travail. Seule la diplomatie pourra parfois vous manquer alors vous devrez faire un effort pour surveiller votre langage.

MARS : On vous fait de belles offres

Vous défendrez avec conviction un projet qui vous tient à cœur et ferez tout votre possible pour le faire aboutir. Votre vie professionnelle sera marquée par votre détermination et votre courage à mener à bien vos affaires. Vous élargirez votre relationnel et multiplierez les nouveaux contacts. Travailleur comme vous êtes, vous ne pensiez pas devenir l’objet de tant de convoitises. Un contrat avec l’étranger peut être mirobolant, réfléchissez, ça en vaut la peine.

AVRIL : Le positif va l’emporter

Entre dynamisme créatif et pessimisme, vous devrez gérer les situations en fonction de vos humeurs changeantes. Vous alternerez les hauts et les bas durant tout ce mois. Mais vous allez régler définitivement un projet qui traîne depuis le début de l’année. Rien ne va altérer votre bonne humeur et votre détachement face aux évènements, et votre santé s’en ressentira positivement.

MAI : Brillant et audacieux

Votre ambition sera sans limites et vous mettrez tous les moyens en œuvre pour réussir. Vous serez un brillant négociateur et vous pourrez signer des contrats juteux grâce à votre force de persuasion. Plein de dynamisme et de peps, vous ferez l’unanimité. Attention toutefois à ne pas devenir trop envahissant. Seul le stress pourra vous causer préjudice. Apprenez à vous relaxer.

JUIN : L’engagement ne vous fait pas peur

On vous prêtera un charme irrésistible, un sourire éclatant et une forme exceptionnelle, ce qui vous permettra de servir vos intérêts et vos ambitions. Votre enthousiasme et votre bonne humeur seront contagieux. Vous allez vivre un superbe mois, propice aux engagements sous toutes ses formes, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé.

JUILLET/AOÛT : Pensez à vous reposer

Vous allez profiter pleinement des cadeaux de la vie. L’été se placera sous le signe de l’harmonie, peut-être grâce à un travail personnel que vous avez fait, une remise en question très salutaire. En juillet, vous manquerez de discernement et votre relationnel sera compliqué à gérer, ne jouez surtout pas votre carrière durant cette période. En août, la tension nerveuse pourrait vous faire somatiser. Prenez de longues vacances pour vous ressourcer.

SEPTEMBRE : Soyez à l’écoute

Profitez des bienfaits des vacances pour aborder la rentrée avec calme et sérénité, rien ne vous oblige à surcharger votre emploi du temps à peine arrivé au bureau et à faire des heures supplémentaires par excès de zèle. Vous bataillerez pour imposer votre point de vue et ne pas vous laisser manipuler par des collaborateurs peu scrupuleux. Enfin, soyez un peu plus à votre écoute.

OCTOBRE : Mettez de l’ordre dans vos idées

Etablissez des priorités, rangez vos papiers et organisez vos dossiers si vous ne voulez pas que vos affaires partent en fumée. Ne laissez pas traîner des dossiers en retard et ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd’hui. Un grand ménage professionnel est obligatoire et un peu de discipline s’impose. Soignez les détails et relisez bien vos contrats avant de signer en bas de la page.

NOVEMBRE : des sens en alerte

Un dynamisme à toute épreuve vous permettra d’être bien présent au travail et prêt à dépasser tous vos concurrents. Vous ruminerez un peu trop sur vos erreurs passées alors que vous devriez regarder vers l’avenir. De ce fait, ce mal être rejaillira sur vos amours et vous aurez tendance à chercher une consolation dans des amours légères et frivoles. Optimiste et brillant, vous allez faire un malheur dans tous les domaines.

DECEMBRE : Amour et générosité

Les sourires et les regards émerveillés vous comblent de joie et vous rendent vraiment heureux. Vous distillez du bonheur et de la bonne humeur dans votre foyer. Vous serez entièrement dévoué au bonheur de vos proches, quitte à vous oublier complètement.