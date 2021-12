Koh-Lanta : Alexia Laroche-Joubert affirme détenir une preuve «irréfutable» de la tricherie

Invitée de Sud Radio au lendemain de la finale, Alexia Laroche-Joubert a affirmé détenir une preuve irréfutable de la tricherie de certains candidats dans Koh-Lanta, la Légende.

La productrice du célèbre jeu d’aventure de TF1 explique avoir confronté les aventuriers identifiés après l’enquête menée par la société Adventure Line Productions, qui cherche à se protéger d’éventuelles poursuites judiciaires, et/ou qui pourrait utiliser ces éléments pour en engager le cas échéant.

«J’ai eu beau confronter ces personnes-là, elles ont toutes nié. Nous ne sommes pas un bureau d’inquisition, nous sommes une émission de télévision. On a bien fait notre travail, on a enquêté, on a rassemblé un faisceau d’indices, on est allé en Polynésie et il s’avère qu’on a une preuve irréfutable», lâche Alexia Laroche-Joubert, confirmant sans le préciser l’existence de photos prises lors des dîners clandestins sur laquelle apparaitraient les quatre aventuriers.

«Je ne suis pas gardienne de prison»

La productrice de l’émission assure que les éléments prouvant les tricheries ont été transmis à un huissier. «Pour deux raisons : un, parce que c’est lui qui est le garant du respect du règlement du jeu, et deux, parce que je veux préserver l’anonymat de ces informations et pas qu’elles soient récupérées justement par des gens malintentionnés», continue-t-elle. Alexia Laroche-Joubert refuse catégoriquement que la production soit tenue pour responsable de ces tricheries, arguant que tout cela a été découvert «bien après le tournage». Elle explique ne pas être «gardienne de prison», et que les aventuriers qui ont triché ont tout simplement rompu le lien de confiance entre eux et la production.

«Nous avons des aventuriers et des aventurières aguerris, qui sont tous appelés des légendes, qui connaissent le programme par cœur, on les a briefés en amont du programme. On a renforcé la sécurité, on a fait très attention. À un moment, ça s’appelle la confiance. Je ne suis pas gardien de prison et quand on me dit : ‘C’est de votre faute s’ils sont sortis’. Non mais... Arrêtons les conneries. Je n’ai pas des cordons de CRS, quoi!», lâche-t-elle.

Le code d’honneur n’a pas été respecté

Pourquoi maintenir la finale de Koh-Lanta malgré les preuves de tricheries ? «Il fallait respecter les autres candidats qui n’avaient rien fait», assure Alexia Laroche-Joubert, qui avoue être très remontée contre les coupables qui, selon elle, n’ont pas respecté le code d’honneur du jeu de TF1. «C’est très important parce que je suis assez énervée de tout ça. On est 300 à travailler sur ce programme, il y en a certains qui partent jusqu’à 150 jours en dehors de leur famille. On va être très clair, il y a une bande de gens malhonnêtes qui n’ont pas respecté le code d’honneur et qui pourtant le connaissent parfaitement», s’agace-t-elle.

[#SudRadio]



Exclusif Alexia Laroche-Joubert (@ALJ) s'exprime sur les tricheries à #KohLanta2021 et réagit aux propos de #Claude





"Il faut inviter Claude et lui demander en quoi la production a "foutu sa merde" ? On a été digne du début à la fin !"





https://t.co/fWM9A2UnOm pic.twitter.com/8KTxyOIQYr — Sud Radio (@SudRadio) December 15, 2021

Alexia Laroche-Joubert comprend la frustration des téléspectateurs, qui auraient probablement apprécié de voir les responsables passer aux aveux, et s’excuser. Mais face à leur refus de reconnaître les faits, elle affirme ne pas vouloir faire «de la délation». Quant aux propos de Claude qui, quelques heures avant la finale, a été enregistré à son insu en train d’affirmer que la faute était partagée par tout le monde, y compris par la production, la réponse d’Alexia Laroche-Joubert est sans équivoque. «Invitez-le et demandez-lui en quoi nous avons foutu la merde. Je pense que nous avons été dignes du début à la fin sur quelque chose dont nous sommes victimes», dit-elle.