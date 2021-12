Koh-Lanta La Légende : la victoire de Claude invalidée à la suite des affaires de tricheries

Ce mardi 14 décembre avait lieu la finale de «Koh-Lanta, La Légende». Une saison entachée par plusieurs entorses au règlement qui ont conduit la production à «invalider» la victoire de Claude.

Il était 23h40 quand Denis Brogniart, dans une séquence qui au lieu d’être en direct avait été enregistrée l’après-midi, a (enfin) abordé la question du dépouillement des votes qui auraient dû désigner le gagnant de cette saison All-Stars.

Alors que les téléspectateurs espéraient plus d’explications, Denis Brogniart a simplement évoqué «un petit groupe» d'aventuriers concerné par des dîners clandestins, sans vouloir «donner de noms», n’appelant ainsi ni à un débat ni à confronter les fautifs présumés.

«Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d’honneur qui figure dans le règlement du jeu Koh-Lanta (…), nous avons enquêté et nous avons découvert en effet qu’un petit nombre d’aventuriers» étaient parvenus «à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu», a-t-il ajouté. Il s’agit d’une «atteinte à l’équité entre les concurrents» qui a «pu fausser les règles du jeu», a encore indiqué l’animateur qui a ensuite tenu à appeler «à la modération notamment sur les réseaux sociaux», alors que nombre de candidats ont cette année été menacés en ligne.

Les gains reversé au Fonds Bertrand-Kamal

Les 100 000 euros de gains promis au gagnant iront au Fonds Bertrand-Kamal a annoncé le présentateur. Ce fonds, du nom d’un ancien candidat mort d’un cancer en 2020, est consacré à la recherche sur le cancer du pancréas et porté par la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer.

Lors du générique de fin, les téléspectateurs ont néanmoins pu découvrir que c'est Claude qui aurait dû l'emporter, par 9 voix contre 4.

Denis Brogniart a pris la parole sur son compte Twitter se disant «triste et déçu du dénouement», mentionnant «des entorses au code d’honneur d’une petite partie des aventuriers», soulignant encore : «n’oublions pas ce n’est qu’un jeu».

Évidemment je suis triste et déçu de ce dénouement dans #KohLanta la légende. Mais il était impossible de procéder autrement compte tenu des manquements et des entorses au code d’honneur d’une petite partie des aventuriers. Mais n’oublions pas ce n’est qu’un jeu. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) December 14, 2021

Une première affaire de tricherie avait été révélée lors de l’épisode diffusé le 9 novembre. Ce soir-là, Teheiura, avait avoué avoir obtenu de la nourriture de l’extérieur, ce qui est strictement interdit par le règlement du jeu. Un aveu qui avait valu l’élimination du candidat. Une semaine plus tard, ce sont des rumeurs de «dîners clandestins» auxquels auraient participé plusieurs candidats qui avaient éclaté.

«Nous avons remis et fait constater par huissier ces éléments concordant qui constituent une atteinte à l’équité et qui ont pu fausser le déroulement du jeu. C’est pourquoi nous n’avons pas procédé au dépouillement en direct à Paris des votes qui devaient départager les deux finalistes, et qu’aucun aventurier n’a été sacré gagnant de cette édition de Koh-Lanta», a fait savoir ALP dans un communiqué.

Vaincu sur les poteaux par Laurent et Ugo, mais sauvé par Laurent pour aller jusqu’au bout de l’aventure, le favori et candidat adulé par le public, Claude n’aura donc finalement jamais remporté le jeu de TF1.

Mais pour beaucoup d’internautes, c'est Ugo qui aurait mérité la victoire. Deuxième à être tombé des poteaux, le candidat - qui n’aurait pas été incriminé dans les affaires de tricheries et autre chantage aux pains au chocolats - restera vraisemblablement pour une grande partie du public le vainqueur de cœur de cette édition qui demeurera tristement dans les annales.