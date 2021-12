Ninja Warrior : les nouveautés de la saison 6, le 7 janvier sur TF1

Le jeu d’obstacles Ninja Warrior sera de retour le 7 janvier prochain. L’emission de TF1, toujours présentée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, promet « une saison encore plus exaltante, avec désormais non plus deux, mais trois parcours pour atteindre la finale».

Avant d'espérer gravir la Tour des Héros, il faudra d'abord aux candidats de la saison 6 défier le parcours de qualification, puis les Battles de la Tour d’Acier et les demi-finales. « Dès les qualifications, le chrono sera plus que jamais déterminant pour la suite du parcours », annonce la chaîne.

De nouveaux challenges

A chaque parcours de qualification, les candidats vont affronter deux premiers obstacles et devront ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B, composé chacun de deux épreuves. Ils ne disposeront que d’un temps limité pour franchir ces quatre obstacles et, histoire de jouer un peu plus avec leurs nerfs et leurs muscles, se retrouver dans les trois premiers temps pour gagner un ticket pour la demi-finale. Pour les rejoindre, «les huit hommes et les deux meilleures femmes de la soirée, s’affronteront sur une toute nouvelle épreuve spectaculaire : les Battles de la Tour d’Acier».

Pour les célèbres murs de « Ninja Warrior », plusieurs choix seront possibles, est-il indiqué. Trois essais seront autorisés pour escalader le Mur Classique, mais un seul essai si le choix se porte sur le Méga Mur, haut de 5m50. Gravir ce dernier permet de remporter 5000 euros et d'aller en finale.

Concernant la Tour d'acier, elle revient dans cette saison 6, mais « dans une toute nouvelle configuration qui va pousser les candidats à se dépasser encore plus », est-il promis. Pour chaque Battle, « deux concurrents vont s’élancer en même temps à l’assaut de ce monstre de 12m de haut. Ils devront gravir les marches de géants (1m20 chacune) pour atteindre le sommet, puis enchaîner le plus rapidement possible trois obstacles successifs. La première personne qui buzzera se qualifiera pour la demi-finale, l’autre sera immédiatement éliminée », indiquent les organisateurs.

Les huit meilleurs de la Tour d’acier (à savoir les trois meilleurs chronos des qualifications et les cinq gagnants des Battles) accéderont à la demi-finale où le premier se mesurera au huitième, le deuxième au septième, et ainsi de suite... Le vainqueur de chaque duel gagnera sa place en finale et le perdant sera malheureusement éliminé définitivement.

Cadeau non négligeable pour le plus doué lors des demies, il se verra remettre un joker donnant «le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait sur les deux premiers parcours de la finale».

A noter que, comme de coutume, «la meilleure des filles toutes demi-finales confondues», gagnera son ticket pour participer à la Grande Finale. Là, sonnera l'heure de se confronter à la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut. Un des candidats y parviendra-t-il, et ce plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel ?

Invaincu depuis trois saisons, ce dernier, devenu le tout premier Ninja Warrior de France en saison 4 avant d’échouer l’an passé à quelques centimètres du buzzer, remet cette année une nouvelle fois son titre en jeu.