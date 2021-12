Pas de gagnant dans Koh-Lanta : «Je ne suis ni triste, ni déçu», affirme Claude

Ce mardi 14 décembre 2021, TF1 a diffusé la finale de «Koh-Lanta, La légende». Suite aux nombreuses affaires de tricheries qui ont entaché cette édition, la production a décidé d’invalider la victoire de Claude et Denis Brogniart a annoncé que les gains allaient être versés au fonds Bertrand Kamal consacré à la recherche sur le cancer.

«Une de mes belles victoires sportives tout comme mes 22 victoires en individuel dans Koh Lanta sur 4 saisons », a écrit ce mardi 14 décembre au soir Claude, en légende d’un cliché de lui pris au Kilimandjaro, en mars 2019. «Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre ! Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d’autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz», a-t-il ajouté.

L’aventurier a ensuite mis l’accent sur ses «victoires personnelles», à savoir ses fils Andréa et Marceau, sa femme Virginie et son «entourage sain». Il a aussi tenu à féliciter «tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Ugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour ça bonne humeur à toutes épreuves» avant de conclure : «N’oubliez pas, Koh Lanta est un jeu, là dehors il y a la vrai vie, la vivre pleinement, à 100%, et avec passion. Merci de m’avoir soutenu durant ces nombreuses années dans Koh Lanta je passe mon flambeau toujours allumé à la jeune génération. Je prépare de nouvelles aventures, je vous partage ça prochainement, j’espère que vous aimez les défis sportifs. Enfin, je suis très heureux que la somme des 100 000 euros soit reversée à l’association Bertrand Kamal. Toute cette histoire aboutit sur une bonne action et ce sera mon mot de la fin».