Un, dos, tres : la série des années 2000 va faire son retour

La série de danse espagnole «Un, dos, tres» va bientôt faire un inattendu retour avec une suite intitulée « UPA Next », en référence au titre original du programme, « Un paso adelante ».

C’est Beatriz Luengo et Monica Cruz, qui interprétaient Lola et Silvia, qui ont annoncé la nouvelle ce mardi 14 décembre.

« J'avais hâte de partager cette excellente nouvelle avec vous tous ! C'est enfin officiel et je ne peux pas être plus heureuse !! #danser », a écrit la soeur de Penelope Cruz sur Instagram, en postant la vidéo d’une chorégraphie culte de la série originale qui comptait aussi au casting Miguel Ángel Muñoz et Agustin Galiana.

Pour l’heure peu d’informations concernant le casting et les intrigues ont filtré. Toutefois, on sait que la diffusion est prévue en 2022 en Espagne.

« Nous allons recommencer à danser très bientôt car… Nous avons rouvert l’histoire de Un paso adelante [le nom original de la série] ! », a aussi annoncé le groupe audiovisuel Atresmedia sur Twitter.

Cette suite mettra en scène de nouveaux danseurs tout en reprenant l’univers de «Un, Dos, Tres», et « certains de ses personnages les plus emblématiques », est-il précisé.

Diffusée entre le 8 janvier 2002 et le 24 avril 2005 sur la chaîne espagnole Antena 3, et pour la première fois diffusée en France à partir de 2004 sur M6, « Un, dos, tres » était une sorte de Fame à l’espagnole. Elle suivait, entre performances, rivalités, amitiés et amours, la vie des étudiants de l’académie de Carmen Arranz, réputée pour être la meilleure école des arts de la scène. L’établissement avait fermé ses portes il y a 17 ans, après six saisons caliente.