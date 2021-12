Koh-Lanta : Coumba donne la raison de son absence lors du dernier épisode

Absente de de la finale de Koh-Lanta, La Légende diffusée ce mardi 14 décembre, Coumba sort du silence.

Alors que tous les candidats avaient été convoqués, l’animateur Denis Brogniart a justifié l'absence d'Alix en indiquant qu'elle devait respecter une période d'isolement suite à son retour de l'étranger, avant d’indiquer que Coumba était « souffrante ».

Dans une série de vidéos publiées sur Instagram, cette dernière a révélé ce mercredi 15 décembre qu'elle allait mieux : « Je vous fais cette petite vidéo pour vous rassurer par rapport à mon absence hier sur le plateau de Koh-Lanta. Hier, effectivement, j'étais souffrante et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. La preuve, je suis allée m'entraîner, je suis allée faire du vélo et je vais courir derrière ».

L’aventurière en a profité pour féliciter les finalistes, «Surtout Ugo et Claude, vraiment chapeau, bravo pour votre performance, rien ne pourra vous enlever ce que vous avez fait», a-t-elle déclaré, sans nommer Laurent Maistret avec qui le courant ne passe décidément pas.

Un message pour Claude

Elle a ensuite adressé un message à Claude, dont la victoire a été invalidée par la production suite aux affaires de tricheries. « Message particulier à Claude, t'es le meilleur, l'erreur est humaine, je voulais te féliciter on t'a pas donné ton titre, on t'a pas donné le gain, mais c'est pas grave je suis fier de ton parcours et pour moi tu resteras le grand gagnant », a-t-elle indiqué.

L’intéressé, qui nie avoir triché, appréciera le terme « erreur » qui met (maladroitement) le doigt sur une culpabilité…

Lors de la diffusion de la finale mardi, de nombreux internautes avaient mis en doute le motif de l’absence de Coumba sur le plateau, car la jeune femme avait signalé quelques jours avant qu’elle hésitait à se joindre à cette finale. Assurant n’avoir pas participé aux « tricheries » qui ont émaillé cette édition All-Stars de Koh-Lanta – pour mémoire plusieurs candidats auraient consommé de la nourriture en catimini, ce qui est interdit par le règlement du jeu – Coumba a récemment déclaré que la responsabilité en revenait à la production qui, selon elle, n’avait pas prévu assez de « surveillance ». « Je pense que la prod avait une grande confiance en nous. […] Mais s’alimenter, c’est le besoin primaire. Donc je pense qu’ils ont mal calculé leur coup », avait-elle début décembre sur le plateau de TPMP.

Ce à quoi la boss d’ALP Alexia Laroche-Joubert qui produit l’émission a rétorqué ce mercredi : «nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des flics, (…) ni des gardiens de prison», soulignant que les candidats ont attendu que le gardien s’endorme pour aller se restaurer.