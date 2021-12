Le mystère Kendrick : c'est quoi cette mini-série britannique ?

Déclinée en quatre épisodes, la mini-série «Le mystère Kendrick» est un thriller palpitant porté à l’écran par David Tennant, et dont le premier épisode est diffusé ce soir.

Le comédien y incarne Tom Kendrick, le médecin local d’une petite ville paisible située en Écosse. Il est le père de trois adorables filles – dont la plus jeune est handicapée – qu’il élève avec son épouse, Kate, une institutrice respectée. Le jour où le père de famille est le seul à sortir vivant de l’incendie de leur maison, et qu’on découvre qu’ils ont été tous les cinq drogués, la police commence à enquêter sur leur vie qui était loin d’être idyllique. Un mari adultère, une mère dépressive, et un faisceau d’indices font que Tom passe du statut de victime à celui de principal suspect, dans cette affaire de meurtre qui réserve bien d’autres surprises.

#LeMystèreKendrick



Découvrez l'intégralité de la série Le Mystère Kendrick avec David Tennant ce soir dès 21:05 pic.twitter.com/h75s5QN7ab — TF1 (@TF1) December 16, 2021

Créée par Daisy Coulam, diffusée outre-Manche sur la chaîne Channel 4 en janvier 2020, Le mystère Kendrick est à découvrir dès ce soir sur TF1, à partir de 21H05. David Tennant est, comme à son habitude, irrésistible dans le rôle principal. Il est accompagné à l’écran par Anne Madeley (The Crown), Cush Jumbo (The Good Fight), ou encore Matthew McNulty (The Terror).