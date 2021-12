«On n'est pas des gardiens de prison» : Alexia Laroche-Joubert réagit aux tricheries dans Koh-Lanta

Invitée sur le plateau de TPMP ce mercredi 15 décembre, la productrice de Koh-Lanta Alexia Laroche-Joubert a notamment évoqué les moyens mis en place pour surveiller les aventuriers.

«On a mis un système de surveillance et on a renforcé la sécurité», étant donné que c’est la deuxième fois que l’émission est tournée en Polynésie française, a-t-elle expliqué.

Mais «nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des flics, (…) ni des gardiens de prison.»

«un principe de confiance»

«On est quand même sur un principe de confiance», a poursuivi la productrice du célèbre jeu d’aventure de TF1, soulignant que les candidats ont attendu que le gardien s’endorme pour partir.

«D'être trahi comme ça, ne nous trompons pas, on est victimes de ça. On l'a appris nous au moment de l'annonce de Teheiura, donc il y a trois semaines, un mois. On est tombés des nues», a-t-elle affirmé.

Puis Cyril Hanouna a insisté en évoquant un potentiel défaut de surveillance.

«On n’a pas prévu de les poursuivre»

Ce à quoi Alexia Laroche-Joubert a répondu : «C'est comme si on disait : 'Alors vous savez, on est tous des truands, donc vous auriez dû mettre des gardiens plus aguerris'. Mais on avait des gardiens. On ne les a jamais pris pour des truands. Pour nous, ce sont des légendes».

"Le producteur a recadré les candidats"





Triche et affaire des pains au chocolat dans #KohLanta2021 : La réaction d'@ALJ, la productrice de l'émission. #TPMP pic.twitter.com/meC0uBSq3n — TPMP (@TPMP) December 15, 2021

Au cours de l’émission, l’animateur de C8 lui a également demandé si les candidats impliqués dans cette affaire de tricheries seront poursuivis.

«On n’a pas prévu de les poursuivre, a assuré Alexia Laroche-Joubert. Sincèrement, la sanction qui a été faite est quand même très forte. Non, il n’y a rien qui est prévu».

Sans vainqueur cette saison, TF1 a décidé de verser l'intégralité du gain (100.000 euros) au Fonds pour la recherche médicale Bertrand-Kamal, du nom d'un ancien candidat mort d'un cancer du pancréas en 2020.