Séries : les 5 sorties les plus attendues de 2022

Les nouvelles séries seront, comme chaque année, nombreuses à débarquer sur les plates-formes de streaming. Mais cinq (ou six) d’entre elles vont s’imposer comme les incontournables de l’année 2022.

Pam & Tommy, sur Hulu

Déclinée en 8 épisodes, cette série reviendra sur la relation sulfureuse entre Pamela Anderson, la star d’Alerte à Malibu, et Tommy Lee, le batteur tatoué des Mötley Crüe. Et sur la manière dont leur sextape, enregistrée pendant leur lune de miel, a été dérobée lors d’un cambriolage avant de se retrouver sur Internet. C’est Lily James, méconnaissable, qui incarne Pamela Anderson à l’écran. Elle y donne la réplique à Sebastian Stan, absolument saisissant dans le rôle de Tommy Lee. Les trois premiers épisodes seront dévoilés le 2 février 2022, suivi d’une diffusion d’un épisode par semaine.

House of The Dragon, sur HBO

L’émotion sera grande pour des millions de fans de Game of Thrones au moment de retrouver Westeros grâce à House of The Dragon. L’histoire se situera 200 ans avant la chute du Trône de Fer. Au moment où la Maison Targaryen règne en maître sur Westeros grâce aux dragons sur lesquels ils ont le contrôle. La famille est alors au sommet de son pouvoir. Un édifice en apparence solide, qui va pourtant à s’effondrer sous le règne de Viserys 1er.

Le Seigneur des Anneaux, sur Amazon prime video

C’est le 2 septembre 2022 que la série Le Seigneur des Anneaux sera lancée sur Amazon Prime Video. Dotée d’un budget astronomique (un demi-milliard de dollars), attendue par toute une communauté de fans, cette fiction plantera son décor à l’aube de Second Âge, soit plus de 3 millénaires avant le face-à-face entre Sauron et Isildur sur le mont du Destin. Les attentes autour de cette série sont colossales.

Le 2 septembre 2022, une nouvelle aventure commence. pic.twitter.com/uc92woy4MH — Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 2, 2021

The Last of Us, sur HBO

Adaptation du jeu vidéo éponyme, The Last of Us devrait débarquer sur la chaîne américaine HBO d’ici décembre 2022 au plus tôt. L’histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle ait ravagé la population mondiale. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité. Pedro Pascal (The Mandalorian) incarnera Joel à l’écran. Et donnera la réplique à Bella Ramsey (Game of Thrones), qui prêtera ses traits au personnage d’Ellie.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! !"





The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!





Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Resident Evil, sur netflix

Déclinée en huit épisodes, et attendue sur Netflix dans le courant de l’année 2022, la série Resident Evil proposera un récit sur deux temporalités différentes. La première suivra les deux sœurs, Jade et Billie Wesker, alors qu’elles emménagent dans la ville de New Raccoon City. Alors qu’elles traversent la période difficile de l’adolescence, leur père se retrouve en possession de sombres secrets susceptibles de mener le monde à sa perte. La deuxième se déroulera sur Terre une décennie plus tard, au moment où la Terre compte moins de 15 millions de personnes en vie, et plus de 6 millions de monstres – humains et animaux infectés par le T-virus – en liberté.

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu)





C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

Bonus : Winning Time, sur HBO

La chaîne américaine HBO proposera en mars prochain la série Winning Time, centrée sur la dynastie des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. Pilotée par Adam McKay, elle suivra la manière dont Jerry Buss, le propriétaire excentrique de cette équipe mythique de basketball, a réussi à bâtir une dynastie dans la folie des eighties à Los Angeles. Le casting est impeccable, avec John C. Reilly dans le rôle de Jerry Buss, Quincy Isaiah dans celui de Earvin ‘Magic’ Johnson, Jason Clarke dans celui de Jerry West, ou encore Adrien Brody dans celui de Pat Riley. La bande annonce donne très envie, même pour ceux qui ne seraient pas fans de la balle orange.