Horoscope 2022 : Bélier, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Béliers pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : DE L’ÉNERGIE ET DES ATOUTS

Vous devrez absolument utiliser vos atouts et votre énergie pour aller vers des projets qui vous correspondent et ne jamais vous décourager, ce sera la clé de votre succès. Comme vous êtes combatif et résolus à ne plus vous laisser abuser par des personnes scrupuleuses qui font passer leur profit avant le vôtre, vous arriverez à vous dépasser et à vous faire respecter.

FÉVRIER : RÉUSSITE ET RÉCOMPENSES

Selon le spécialiste Claude Alexis, en février, votre vie professionnelle sera placée sous le signe de la réussite et tous vos efforts se verront récompensés. En revanche, le stress continuera à vous mener la vie dure. Vous êtes tellement investi dans votre travail que vous ne compterez ni les heures, ni les efforts pour mener à bien vos taches. Réservez-vous des moments au calme, la solitude est nécessaire pour se ressourcer.

MARS : EN PLEINE FORME, VOUS SÉDUIREZ

Votre créativité s’exprime au travers de vos projets. Vous faites preuve de rigueur et de perfectionnisme. Vos finances vont s’en ressentir de manière positive et vous envisagerez d’investir. Et comme vous serez au maximum de votre séduction et saurez convaincre vos interlocuteurs aisément avec un sens inné du relationnel, ce mois de mars sera excellent.

AVRIL : LE PROFESSIONNEL À L’HONNEUR

Vous serez très efficace dans le travail. Vous vous donnerez les moyens de réaliser vos projets et d’accroître votre capital. Un contrat juteux pourrait se signer. Ce mois-ci, votre vie sentimentale ne fera pas partie de vos priorités et vous pourriez la négliger pour rester concentré sur vos objectifs professionnels.

MAI : VOUS SEREZ ADORABLE

Vous déborderez de tendresse et de gentillesse pour vos proches et pour votre famille, les liens se resserreront dans le couple et cette douce complicité devrait conduire à élaborer des projets d’avenir. Vous pourriez vous lancer dans une grande entreprise ou changer radicalement de voie pour vous épanouir pleinement.

JUIN : DU TRAVAIL ET DE L’ARGENT

Le sens des responsabilités va vous rappeler à l’ordre. Vous aurez envie de vous reposer dans les bras de l’être aimé, tout en souhaitant travailler d’arrache-pied pour améliorer votre situation professionnelle et financière.

JUILLET/AOÛT : DU STRESS À CANALISER

Les vacances vous permettront de vous refaire une santé. En juillet, vous serez concentré sur votre travail et comme votre avenir en dépend, mieux vaut mettre du cœur à l’ouvrage tout le mois et partir vous reposer en août. Pour autant, vous garderez la tête au bureau car un engagement important sera en pourparlers et vous ne souhaiterez pas le laisser passer.

SEPTEMBRE : SOYEZ POSITIF

La rentrée vous démoralise mais il est conseillé de ne pas faire des heures supplémentaires au bureau et de privilégier les sorties et les soirées entre amis. En conclusion, vous traînerez des pieds pour aller travailler, vous ronchonnerez à la maison et lorsque que l’on vous demandera la raison de ce comportement défaitiste, vous répondrez que vous êtes fatigué et que vous ne vous êtes pas assez reposé cet été.

OCTOBRE : DÉBORDANT D’ENTHOUSIASME

Vous êtes seul maître à bord, et si vous occupez un poste à haute responsabilité, essayez de gérer votre agressivité et de ménager vos collaborateurs. Soyez plus modéré dans vos propos et ne vous laissez pas emporter par un enthousiasme excessif, surtout s’il n’est pas communicatif. Vous avez toute l’énergie nécessaire pour mener à bien un grand projet mais pour l’exécuter, mieux vaut être bien entouré.

NOVEMBRE : ON SE CALME, RELATIVISEZ

Vous ne vous reconnaissez plus, perdu dans le flot de vos pensées, en proie aux doutes et aux désillusions. Seul le repos viendra à bout de ce début de dépression. Les nerfs en pelote et le mental en ébullition, vous aurez du mal à contenir votre colère et votre indignation face aux événements. Mettez-vous au vert.

DÉCEMBRE : DU BONHEUR EN PERSPECTIVE

Est-ce l’approche des fêtes qui vous met de si joyeuse humeur, l’amour de votre partenaire ou les signatures professionnelles ? Quoi qu’il en soit, vous pourrez vous vanter d’être une personne heureuse. Comme vous serez audacieux et brillant, on vous déroulera le tapis rouge. Profitez de cet état de grâce.