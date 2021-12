Horoscope 2022 : Cancer, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Cancer pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : BRILLANTISSIME

Selon le spécialiste Claude Alexis, le mois de janvier s’annonce prometteur. Vous bénéficierez d’une forme irréprochable et d’un mental au summum de son activité. Bien sûr, vous n’êtes pas à l’abri d’une grippe ou de passer par des petits maux sans importance, mais votre santé de base restera solide. Et vous serez brillant au travail, un peu tatillon à la maison, mais au maximum de vos capacités.

FEVRIER : VOUS AVEZ LE VENT EN POUPE

La communication passe bien avec vos collègues et vous savez vous intégrer dans une équipe en mettant en valeur vos nombreuses qualités. Vous allez régler vos affaires plus rapidement. Curieux et avide de nouvelles rencontres, votre forme éclatante fera bien des envieux mais n’en déduisez pas pour autant que vous pouvez délaisser une bonne hygiène de vie.

MARS : SOYEZ PLUS DIPLOMATE

Vous serez trop dépensier et les questions d’argent seront une source de conflits. A contrario de l’état de vos finances, votre vie professionnelle ne vous causera aucun souci. Vos idées sont excellentes, il ne vous manque que l’art et la manière pour arriver à vos fins alors, soyez diplomate et souriez pour séduire vos interlocuteurs et tenter de les convaincre. Les relations de couple vous donneront tout de même du fil à retordre mais ce sera un mal pour un bien.

AVRIL : EN QUÊTE D’HARMONIE

La communication sera à l’honneur et vous allez sortir de votre coquille pour exprimer vos idées et vos revendications. Attention aux règlements de comptes, au travail ou en famille. En revanche, à la fin du mois, vous obtiendrez de grandes satisfactions dans le travail ainsi que le respect de vos supérieurs.

MAI : DU CHARISME ET DE LA SÉDUCTION À REVENDRE

Le couple et la famille seront à l’honneur. Un proche vous témoignera toute son affection et cela vous bouleversera. Votre relationnel va s’élargir et vous serez surpris de constater que les gens peuvent se retourner sur votre passage et reconnaître vos qualités. Avec un tel charisme, ne jouez pas les modestes, appréciez pleinement.

JUIN : PRENEZ SOIN DE VOUS

Prenez le temps de vous détendre et de bien vous alimenter. Votre libido se réveille en provoquant des élans sensuels et de grands sentiments, vous aurez l’impression de renaître après une longue période d’hibernation. Côté travail, Claude Alexis voit également un regain de dynamisme. Vous revendiquerez vos droits, vos envies et vos fonctions au sein du groupe. Beaucoup de stress à gérer mais vous gardez le moral.

JUILLET/AOÛT : L’AMOUR EST AU RENDEZ-VOUS

Trop de travail et de stress ont eu raison de votre sagesse légendaire, vous aurez du mal à garder votre calme. C’est le moment de vous exprimer et de vous détendre. Pendant les vacances, en apparence, vous serez serein, mais à l’intérieur, le mal-être dominera sans trop savoir pourquoi. Adonnez-vous au sport et faites-vous plaisir. En juillet, vous roucoulerez plus que vous ne travaillerez. Et en août, vous pourrez compter sur l’avis précieux de personnes influentes qui vous aideront à progresser dans votre travail. Ainsi vos ambitions personnelles et professionnelles seront comblées.

SEPTEMBRE : UN NOUVEAU TOURNANT

Vous serez fasciné par l’ailleurs, émerveillé par ce qui vous entoure et prêt à changer radicalement votre mode de vie. Vous avez vraiment soif de culture et de rencontres nouvelles pour vous enrichir intellectuellement. Et comme vous bouillonnerez d’idées, tout en étant insatisfait de votre qualité de vie, votre moral sera en dents de scie. Il va falloir mettre de l’ordre dans votre vie pour vous sentir mieux. Le sport vous aidera à vous refaire une santé tout en vous donnant l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes.

OCTOBRE : IL VA FALLOIR FAIRE FACE

Votre sens de l’organisation exemplaire aura raison de la bonne marche de vos dossiers ou de votre entreprise mais il faudra déléguer à certains collègues en qui vous avez toute confiance. Tout cela ne se fera pas sans crises mais débouchera au final sur des résultats positifs. Beaucoup de conscience professionnelle et peut-être un contrat à la clé à décrocher, mais à condition de vous entourer de personnes fiables sur lesquelles vous pouvez compter pour vous assister.

NOVEMBRE : DU BONHEUR EN FAMILLE

Le bonheur est dans votre foyer. Vous êtes radieux, comblé par votre entourage et pas un nuage ne saurait ternir les merveilleuses relations qui comblent votre vie. Cela va vous donner des ailes et l’envie de vous surpasser. Votre vie familiale deviendra heureuse et sans histoire pour cette fin d’année, ce qui vous donnera la confiance nécessaire pour être opérationnel au travail, et le courage pour relancer votre carrière.

DÉCEMBRE : EN ÉTAT DE GRÂCE

A vous la grande vie en décembre. Vous serez doté d’une formidable énergie qui vous permettra de réaliser toutes vos envies. Vous attaquerez le mois comme un marathon et vous serez toujours là où l’on ne vous attend pas, débordant de joie de vivre et d’enthousiasme, prêt à surmonter tous les obstacles. Charmeur et désinvolte, vous obtiendrez avec facilité tout ce que vous désirerez. Sachez profiter avec subtilité des opportunités qui se présenteront à vos pieds.

