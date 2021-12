Horoscope 2022 : Capricorne, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Capricorne pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : PRIORITÉ À L'HYGIÈNE DE VIE

Si vous respectez quelques règles, vous vous porterez comme un charme. Pensez à vous reposer car vous apparaissez fragile physiquement mais heureusement très fort mentalement. En vrai battant, vous allez sortir vainqueur de toutes les situations. Comme vous serez en manque d’affection, vous ferez en sorte de bien vous comporter pour en recevoir. Vous devrez vous protéger de tout ce qui pourrait vous affecter et trouver refuge dans votre organisme fatigué. Profitez-en pour revoir votre hygiène de vie et mettre au point un plan «forme».

FEVRIER : DYNAMIQUE ET HYPERACTIF

Selon le spécialiste Claude Alexis, votre réussite ne sera pas due au hasard mais à votre dynamisme et à votre curiosité naturelle qui vous poussera à explorer des chemins encore jamais empruntés. Vous serez constamment survolté. Faîtes preuve de modération dans vos activités et remettez-vous à une activité sportive en douceur. Ce n’est pas le moment de faire un régime car vous aurez besoin de carburant. Vous multiplierez les sorties, les déplacements professionnels et les voyages d’agrément tout le mois.

MARS : SOYEZ LUCIDE ET MAÎTRE DE VOTRE DESTINÉE

Une association vous sera très bénéfique mais attention à ne pas mélanger la famille à votre vie professionnelle. Restez maître de vos sentiments et regardez les gens avec lucidité. Vous metterez du cœur à l’ouvrage sans compter vos heures, vous serez acharné plus que jamais et vous développerez votre sens relationnel. Ce mois-ci, vous ne vous laisserez pas faire et tiendrez les rênes de votre destinée. Le mois est propice aux signatures de contrats et au développement d’un plan de communication à long terme.

AVRIL : DES CHANGEMENTS ET DES CHOIX

A l’écoute de vos désirs profonds et de ceux des autres, vous remettrez en question vos acquis et vos valeurs. Après quelques errements en début de mois et des tergiversations quant aux choix à effectuer, vous opèrerez de nombreux changements dans votre vie professionnelle et votre vie privée.

MAI : VOTRE CHARISME SERA CONTAGIEUX

Comme vous ne manquerez ni d’énergie ni de motivation pour mener à bien vos affaires, vous pouvez vous attendre à des réussites professionnelles. Votre enthousiasme sera contagieux et votre sourire irrésistible. En revanche, le stress pourrait parfois vous faire perdre pieds.

JUIN : UNE BELLE PÉRIODE

De l’éclat, du charisme et de la chance vont servir vos ambitions les plus intimes. Votre carrière va prendre un nouvel essor, votre relationnel va s’élargir et vos amours se vivront sous le signe de la passion. C’est une belle période pour démarcher et pour voyager.

JUILLET/AOÛT : BEAUCOUP D’ÉNERGIE ET DE DÉTERMINATION

Vous êtes en ébullition et totalement tiraillé entre faire des heures supplémentaires au bureau ou des câlins prolongés à la maison. Laissez-vous aller à la déraison de ne rien faire, au moins une journée par semaine. En juillet, un projet va se concrétiser pour votre plus grande satisfaction. Votre relationnel va également prendre de l’ampleur et en août, vous planifierez déjà votre rentrée avec une détermination hors pair. Attendez-vous à ce que votre carrière occupe votre esprit, même en vacances.

SEPTEMBRE : EN QUÊTE D’IDÉAL

Vous aspirez à une existence plus sereine en recherchant la paix intérieure et cela vous conduira vers d’autres directions (engagement associatif ou un projet humanitaire) qui seront une source d’épanouissement personnel. Votre moral est au beau fixe mais, à force de jouer constamment avec votre santé, votre organisme va se détraquer. Par ailleurs, il peut vous prendre l’envie de déménager ou de faire des travaux. Foncez, la période est propice aux investissements.

OCTOBRE : AYEZ CONFIANCE EN VOUS

Prenez les tracas du quotidien avec humour, vous êtes en bonne santé malgré des petits coups de fatigue inévitables mais vos problèmes ne sont pas insurmontables. Votre vie professionnelle va vous procurer de grandes satisfactions ainsi qu’une activité intellectuelle enrichissante. Aussi, continuez sur votre lancée en tenant compte des erreurs du passé. Avec une forme optimale, vous pourrez concilier vie privée et vie professionnelle avec la dextérité d’un chef d’orchestre, soyez simplement attentif à vos finances car vous aurez une tendance maladive à la dépense.

NOVEMBRE : PRUDENCE

Hyperactif, réservez-vous des moments de pause et de relaxation pour récupérer. C’est indispensable. Vos élans, vos démarches et vos efforts seront récompensés dans votre travail si vous restez à votre place et que vous ne jouez pas les fanfarons, ni les syndicalistes outrés. Côté cœur, ce n’est pas vraiment top, côté professionnel, tout va bien.

DECEMBRE : QUE LE MEILLEUR GAGNE

C’est l’énergie du désespoir qui vous poussera dans vos derniers retranchements. Vous serez prêt à tout pour grimper les échelons et obtenir une promotion. Vous chercherez une reconnaissance dans le travail et un salaire à la hauteur de vos compétences. Et tous les moyens seront bons pour y arriver. Avec de l’énergie et du courage, vous voilà parti à la conquête du monde. Que le meilleur gagne. Et vous avez bien l’intention que ce soit vous.

