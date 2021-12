Horoscope 2022 : Lion, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Lion pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : AU TOP NIVEAU FORME

Selon le spécialiste Claude Alexis, en janvier, vous prendrez des initiatives et n’hésiterez pas à jouer la carte de l’audace. Vous déborderez d’idées lumineuses pour améliorer votre vie et arriver à vos fins. Avec votre charisme, votre séduction innée, il sera facile d’accéder au succès dans toutes vos entreprises. Sachez aussi vous modérer et tenir compte des réalités. Mais vous pourrez compter sur votre bonne étoile.

FEVRIER : UN PEU DÉPRIMÉ

Vous subirez des répercussions sur votre moral dues au stress et cela freinera vos activités professionnelles bien qu’elles nécessitent toute votre attention. Concentrez-vous sur votre santé pour optimiser vos chances de réussite. Dans ce climat de surexcitation à haute dose, un seul remède : le lâcher prise. Si vous n’arrivez pas à contrôler les émotions négatives qui vous assaillent, débranchez tout et prenez du temps pour vous. Faîtes une liste des choses qui vous font plaisir et mettez-les en application.

MARS : UNE BELLE RECONNAISSANCE

Parce que l’on reconnaîtra vos qualités, vous passerez de l’ombre à la lumière. Cela va vous redonner de l’énergie et une vraie confiance en vous et elle sera nécessaire pour réussir dans votre activité. Votre carrière pourrait décoller de belle manière. Vous allez enfin connaître vos heures de gloire et être récompensé comme il se doit.

AVRIL : L’ÉNERGIE VOUS TRANSPORTE

Vous pourrez passer de l’oisiveté au surmenage en peu de temps, ce qui créera du stress. Alors, attention. D’autant que de bonnes énergies vont vous redonner des forces et de la motivation pour que votre carrière évolue. On vous fera de nombreuses propositions qui changeront sensiblement votre planning. Il est conseillé en amour de ne pas prendre vos désirs pour la réalité.

MAI : NE JOUEZ PAS À TOUT PERD GAGNE

Dans le travail, vous assumerez seul vos responsabilités. Et dans votre vie privée, vous ne tiendrez pas compte des envies des autres. Ce petit jeu est dangereux pour vous et peut avoir des conséquences. Vos bonnes résolutions du début d’année et votre sacro-sainte ligne de conduite à respecter se sont un peu envolées. A vous enfermer dans une bulle, vous fermerez toute possibilité d’amélioration de la situation actuelle.

JUIN : CALMEZ VOS ARDEURS

Essayez de trouver l’équilibre dans vos relations en adoptant une attitude tempérée. Il est vrai que vous aurez du punch et une belle détermination. Vous afficherez une très belle apparence que vous metterez au service de la performance. Mais attention à ne pas dépasser les limites.

JUILLET/AOÛT : TOUT VA POUR LE MIEUX

Côté cœur, vous dégagerez une telle énergie positive que vous entraînerez tout le monde dans votre sillage. L’été sera coupé en deux. Juillet vous confèrera une âme de battant et vous ouvrira les portes de la réussite. En août, vous vous laisserez aller au farniente et à l’amour en plein soleil. Un très bel été en perspective, riche en rencontres professionnelles. Votre carrière va décoller grâce à une motivation sans faille.

SEPTEMBRE : LE MONDE VOUS APPARTIENT

Votre imaginaire débridé rejaillit sur votre santé de manière positive. Accordez-vous les heures nécessaires à la recharge de vos batteries. La folie travailleuse s’est emparée de votre personne. Vous bouillonnerez d’idées originales et de projets. Avec une créativité exacerbée et un intellect débridé, vous surprendrez vos partenaires par des propositions exemplaires. Votre excellente santé et votre mine radieuse n’auront d’égal que votre moral. Après l’été, corps bronzé et teint hâlé, vous serez dans une forme époustouflante.

OCTOBRE : VOUS ÊTES SEREIN ET OPTIMISTE

La situation est idéale pour vous lancer dans de grandes entreprises. Soyez consciencieux dans l’élaboration de vos projets et veillez à respecter les délais qui vous sont impartis. Vous aurez beaucoup de tonus dans la deuxième partie du mois et cela vous rendra entreprenant et créatif, prêt à vous investir dans des projets d’envergure que vous mènerez avec brio. Exprimez vos idées mais gardez-les confidentielles tant qu’elles ne sont pas vendues. Le ciel protègera toutes vos démarches et favorisera les réalisations.

NOVEMBRE : UNE PÉRIODE INSTABLE

Attendez de retrouver votre discernement avant de prendre des décisions importantes car des changements se profilent et sont à envisager, tant dans le domaine privé que professionnel. Pour le moment, votre vue sera brouillée par trop de contradictions pour prendre la bonne décision. La fatigue nerveuse et physique jouera sur votre capacité à gérer les situations tendues ou conflictuelles. Reposez-vous un peu repos afin de reprendre vos esprits car vous ne saurez plus discerner le vrai du faux et le bon du mauvais.

DÉCEMBRE : EN RECHERCHE D’ÉQUILIBRE

Un peu dépassé par les évènements, vous aurez besoin de vous recentrer. Les fêtes vous monteront à la tête et vous pourrez vous sentir débordé par tous les achats et les préparatifs à effectuer, mais vous serez parfait dans l’art de concilier vie professionnelle et vie privée. Avec aisance et assurance, vous réussirez à assumer vos responsabilités. Et c’est auprès de vos proches que vous irez chercher du réconfort.

Les autres signes : Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poissons.