Horoscope 2022 : Poissons, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Poissons pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : OSEZ

Aucun souci en vue, la vie vous sourit. Il est temps de développer votre relationnel et de vous mettre un peu plus en avant pour faire valoir vos qualités et vos droits. Vous êtes en phase avec vos choix et vous assumez parfaitement vos idées. Pensez simplement à les transmettre pour éclairer la lanterne de certains qui ne vous comprennent pas toujours très bien. Vous serez comblé par la belle entente familiale et sentimentale qui règne à l’intérieur de votre foyer. Ce sera le moment de vous extérioriser un peu plus.

FEVRIER : ATTENTION À VOS PAROLES

Pour ce qui est de votre forme, vous n’aurez pas complètement retrouvé votre équilibre, alors il vous faudra continuer à prendre soin de vous afin de remonter la pente. Mais vous serez en pleine mesure de vos capacités intellectuelles pour arriver à vos fins et régler les conflits qui pourraient survenir dans le cadre de votre travail. Seule la diplomatie pourra parfois vous manquer alors vous devrez faire un effort pour surveiller votre langage.

MARS : ON VOUS FAIT DE BELLES OFFRES

Selon le spécialiste Claude Alexis, vous défendrez avec conviction un projet qui vous tient à cœur et ferez tout votre possible pour le faire aboutir. Votre vie professionnelle sera marquée par votre détermination et votre courage à mener à bien vos affaires. Vous élargirez votre relationnel et multiplierez les nouveaux contacts. Travailleur comme vous êtes, vous ne pensiez pas devenir l’objet de tant de convoitises. Un contrat avec l’étranger peut être mirobolant, réfléchissez, ça en vaut la peine.

AVRIL : LE POSITIF VA L’EMPORTER

Entre dynamisme créatif et pessimisme, vous devrez gérer les situations en fonction de vos humeurs changeantes. Vous alternerez les hauts et les bas durant tout ce mois. Mais vous allez régler définitivement un projet qui traîne depuis le début de l’année. Rien ne va altérer votre bonne humeur et votre détachement face aux évènements, et votre santé s’en ressentira positivement.

MAI : BRILLANT ET AUDACIEUX

Votre ambition sera sans limites et vous mettrez tous les moyens en œuvre pour réussir. Vous serez un brillant négociateur et vous pourrez signer des contrats juteux grâce à votre force de persuasion. Plein de dynamisme et de pep, vous ferez l’unanimité. Attention toutefois à ne pas devenir trop envahissant. Seul le stress pourra vous causer préjudice. Apprenez à vous relaxer.

JUIN : L’ENGAGEMENT NE VOUS FAIT PAS PEUR

On vous prêtera un charme irrésistible, un sourire éclatant et une forme exceptionnelle, ce qui vous permettra de servir vos intérêts et vos ambitions. Votre enthousiasme et votre bonne humeur seront contagieux. Vous allez vivre un superbe mois, propice aux engagements sous toutes ses formes, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé.

JUILLET/AOÛT : PENSEZ À VOUS REPOSER

Vous allez profiter pleinement des cadeaux de la vie. L’été se placera sous le signe de l’harmonie, peut-être grâce à un travail personnel que vous avez fait, une remise en question très salutaire. En juillet, vous manquerez de discernement et votre relationnel sera compliqué à gérer, ne jouez surtout pas votre carrière durant cette période. En août, la tension nerveuse pourrait vous faire somatiser. Prenez de longues vacances pour vous ressourcer.

SEPTEMBRE : SOYEZ À L’ÉCOUTE

Profitez des bienfaits des vacances pour aborder la rentrée avec calme et sérénité, rien ne vous oblige à surcharger votre emploi du temps à peine arrivé au bureau et à faire des heures supplémentaires par excès de zèle. Vous bataillerez pour imposer votre point de vue et ne pas vous laisser manipuler par des collaborateurs peu scrupuleux. Enfin, soyez un peu plus à votre écoute.

OCTOBRE : METTEZ DE L’ORDRE DANS VOS IDÉES

Etablissez des priorités, rangez vos papiers et organisez vos dossiers si vous ne voulez pas que vos affaires partent en fumée. Ne laissez pas traîner des dossiers en retard et ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd’hui. Un grand ménage professionnel est obligatoire et un peu de discipline s’impose. Soignez les détails et relisez bien vos contrats avant de signer en bas de la page.

NOVEMBRE : DES SENS EN ALERTE

Un dynamisme à toute épreuve vous permettra d’être bien présent au travail et prêt à dépasser tous vos concurrents. Vous ruminerez un peu trop sur vos erreurs passées alors que vous devriez regarder vers l’avenir. De ce fait, ce mal être rejaillira sur vos amours et vous aurez tendance à chercher une consolation dans des amours légères et frivoles. Optimiste et brillant, vous allez faire un malheur dans tous les domaines.

DéCEMBRE : AMOUR ET GÉNÉROSITÉ

Les sourires et les regards émerveillés vous comblent de joie et vous rendent vraiment heureux. Vous distillez du bonheur et de la bonne humeur dans votre foyer. Vous serez entièrement dévoué au bonheur de vos proches, quitte à vous oublier complètement.

Les autres signes : Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau.