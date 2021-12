Horoscope 2022 : Sagittaire, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Sagittaire pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : UNE BELLE VITALITÉ

Votre côté secret et mystérieux perturbera votre relationnel. Mais cela vous permettra d’éclaircir une situation confuse. Votre santé sera optimale avec des petits coups de cafard mais cela ne vous empêchera pas de mener à bien vos activités. Vous afficherez une belle vitalité qui cachera un peu de morosité avec une envie de solitude pour vous retrouver et organiser autrement votre vie professionnelle.

FEVRIER : L’AMITIÉ VOUS SERA PRÉCIEUSE

A vous les démarches obstinées pour décrocher un nouveau contrat, les relances de clients ou les négociations délicates. Vous serez très doué pour les échanges et la communication. Cette aisance relationnelle va vous ouvrir de nouveaux horizons et vous aider à consolider les liens déjà existants mais vous aurez besoin d’être entouré pour avoir le moral, et rechercherez la compagnie de vos proches à tout moment. La solitude génèrera des crises d’angoisses, c’est pourquoi vous ferez en sorte de vous étourdir pour ne pas y succomber.

MARS : COMMUNIQUEZ ET FAÎTES DES PROJETS

Selon le spécialiste Claude Alexis, vous serez beaucoup plus à l’écoute des autres et pour une fois, vous suivrez leurs conseils au lieu de n’en faire qu’à votre tête. La communication va être à l’honneur durant tout le mois tant dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux, où les liens se resserreront grâce à de longues conversations. Si vous êtes à votre compte, économisez pour ne pas vous retrouver dans une situation embarrassante vis-à-vis de votre banquier.

AVRIL : ENTREPRENANT ET SÉDUISANT

Votre créativité sera décuplée et votre talent sera reconnu par vos pairs. Cela vous rendra vulnérable, alors soyez vigilant pour faire les choix qui s’imposent. Dès le début du mois, vous mettrez tout en œuvre pour parfaire votre situation professionnelle et rester dans la lumière. Vous continuerez l’année en beauté. Une nouvelle vitalité infusera votre personne, ce qui vous rendra furieusement entreprenant et terriblement séduisant.

MAI : LES PROJETS SE METTENT EN PLACE

Vous serez énergique et persévérant en affaires, ce qui élargira votre champ relationnel avec de nouveaux projets en perspective. Une bonne énergie vous accompagnera et vous aidera à y voir plus clair dans votre vie. Et vous devriez avoir une bonne nouvelle financière qui comblera vos attentes. Malgré votre hyperactivité, vous afficherez une santé de fer et un moral d’acier. Les douleurs chroniques disparaitront grâce à une hygiène de vie parfaite.

JUIN : ON SE CALME

Vous ferez preuve d’autorité dans tous les domaines et vous remetterez les pendules à l’heure, que cela plaise ou non. Mais la fatigue se fera sentir. Il faudrait penser à ne pas travailler le week-end. Allez courir ou adonnez-vous à un sport, histoire de décompresser.

JUILLET/AOÛT : DES SURPRISES ET DES RENCONTRES

Un changement s’opèrera en vous et vous confèrera une mine resplendissante. L’été vous réservera de bien agréables surprises dans tous les domaines. Les compliments fuseront et vous dirigerez votre vie d’une main de maître. Vous aurez des envies d’émancipation, alors foncez. En juillet, ce sera l’euphorie en amour mais vous manquerez de lucidité. Ensuite, vous ferez une remise en question générale de votre vie. En août, les amis seront à l’honneur, vous ferez de nouvelles rencontres et votre charme agira sans retenue.

SEPTEMBRE : DES CONFLITS ET DU STRESS, MAIS RELATIVISEZ

Vous serez traversé de doutes, de craintes pour l’avenir et votre sérénité se sera vite envolée après l’été. Mais ne dramatisez pas, tout va s’arranger. Vous serez énervé et stressé mais ce n’est pas une fatalité. Cherchez une activité culturelle qui vous fera oublier les soucis quotidiens afin de ne pas mobiliser toute votre attention à régler les conflits et n’oubliez pas vos amis. Avec eux, la détente est garantie.

OCTOBRE : VOTRE ORIGINALITÉ RALLIE TOUS LES SUFFRAGES

Exploitez au maximum vos idées et dynamisez votre carrière en saisissant les opportunités qui se présentent. Votre énergie créatrice est à son apogée. En développant votre imaginaire dans le domaine artistique ou dans une activité intellectuelle qui vous permet d’exploiter toutes vos qualités, vous canaliserez votre énergie afin d’éviter le surmenage. Excessif et enthousiaste, vous allez bien au-delà de vos limites. Essayez d’alléger votre planning et de ne pas vous épuiser dans des prouesses physiques.

NOVEMBRE : LA RÉUSSITE EST AU RENDEZ-VOUS

Votre intelligence tourne à vive allure et vous promet de belles performances au travail. Vous vous donnerez les moyens de réaliser vos ambitions avec beaucoup de persuasion, un charme irrésistible et un talent que beaucoup vous envie. Un peu stressé par les heures supplémentaires, votre couple en subira les conséquences mais cela restera provisoire. Des accrochages dans le couple vont briser un peu la plénitude du moment. Désamorcez la crise en préparant à votre partenaire une belle surprise qui lui rendra le sourire.

DECEMBRE : TOUT EN SÉDUCTION

Vous n’aurez pour seul objectif que celui de plaire à tous. Votre énergie bouillonnante pourrait vous créer quelques tensions musculaires si vous ne tenez pas compte de vos limites. Usez mais n’abusez pas de votre corps. Vous pourrez boire du champagne au réveillon pour fêter votre succès et cette nouvelle année hautement prometteuse qui s’annonce pour vous. De bons moments festifs à partager.

