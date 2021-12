Horoscope 2022 : Scorpion, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Scorpion pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : LA FATIGUE VOUS ENVAHIT

Prenez le temps de vous reposer car les hauts et les bas auront raison de votre état général et vous devrez vous octroyer de longs moments de repos pour ne pas perdre pied. Les fêtes vous ont épuisé et vous aurez du mal à remonter la pente. Ces moments de fatigue pourront impacter vos relations amicales. Pour chasser la fatigue, pensez une petite cure de vitamines.

FEVRIER : CA VA BEAUCOUP MIEUX

Vous remettrez de l’ordre dans votre quotidien avec la vivacité d’esprit qui vous caractérise. Vous serez bien décidé à organiser votre vie d’une autre manière, à rembourser vos dettes, à revoir votre planning de travail et à prendre soin de votre intérieur. Votre forme sera excellente mais votre moral sera en dents de scie en fonction des évènements de la journée. Vous prendrez vite la mouche et serez mordant si vos interlocuteurs ne se rangent pas à vos côtés. Vous aurez besoin de décompresser en changeant de cadre de vie, le temps d’un week-end ou en vous adonnant aux joies d’une activité ludique et relaxante.

MARS : DES BOULEVERSEMENTS

Selon le spécialiste Claude Alexis, ce mois sera propice à l’introspection et à la remise en question de votre vie et du sens à lui donner. Vous serez en attente de nouveautés et prêt à provoquer de grands bouleversements pour vous épanouir pleinement. En fin de mois, l’amour sera votre priorité.

AVRIL : UN EXCELLENT MOIS

La confiance en vos qualités vous donnera les ailes pour vous envoler vers les plus hautes sphères. Vous ferez la part belle à vos amours avec une sensualité et un charisme inégalable. Côté travail, vous pourrez vous épanouir pleinement car vos compétences seront appréciées et valorisées.

MAI : UN JUSTE ÉQUILIBRE

Dans le domaine privé, vous ne vous énerverez plus pour des broutilles et prendrez du plaisir à passer du temps en famille. Dans le domaine professionnel, votre énergie sera mieux canalisée, ce qui vous ouvrira de nouveaux horizons. La tension nerveuse va s’apaiser et vous allez retrouver un équilibre nécessaire à votre épanouissement.

JUIN : L’AMOUR SERA VOTRE PRIORITÉ

L’amour, le grand, le vrai, va occuper une grande place dans votre vie. Vous êtes envahi par la joie et la bonne humeur, ce qui vous garantira un mois riche en émotions et en sensations. Au travail, vous retrouverez une belle énergie pour imposer vos idées et prendre une place influente dans votre activité.

JUILLET/AOÛT : DE L’ÉMOTION ENCORE ET ENCORE

L’été sera marqué par des retrouvailles inattendues et presque inespérées avec des amis ou des proches chers à votre cœur qui ne s’étaient pas manifestés depuis longtemps. Attendez-vous à beaucoup d’émotions. En juillet, vous prendrez la vie avec légèreté avec un charme hors pair. Essayez de garder la tête froide, même si votre cœur s’enflamme.

SEPTEMBRE : UNE RENTRÉE EN FANFARE

Vous ne manquerez pas de créativité, que ce soit au travail ou dans le privé, et vos idéaux se réaliseront dans une nouvelle activité ou au contact de l’être aimé. Rien ne pourra altérer votre forme époustouflante. Votre charisme et votre regard provoqueront des étincelles. Vous conjuguerez idéalement travail et rendement pour pouvoir vous consacrer exclusivement à vos amours qui vous feront tourner la tête tout le mois. Vous serez portés par un courant positif qui circulera dans tous les domaines de votre vie.

OCTOBRE : DES CONFLITS RÉGLÉS

Votre vie professionnelle évoluera lentement mais sûrement. Aussi, pensez à consolider vos acquis et préparez l’avenir avec confiance car la chance sera à vos côtés. Votre vie va se transformer positivement et vous pourrez désormais l’envisager sous de meilleurs auspices. L'énergie qui vous anime rendra les choses plus faciles et vous offrira la possibilité d’élargir votre champ d’action. Comme vous jouissez d’une excellente santé et d’un charisme puissant, les portes de la réussite s’ouvriront d’elles-mêmes.

NOVEMBRE : SOYEZ PLUS À L’ÉCOUTE DES AUTRES

Le succès est à vos pieds et bien que vous l’ayez mérité, il vous montera à la tête. Vos belles performances professionnelles ainsi que la suprématie que vous prendrez sur vos collaborateurs vous laisseront à penser que vous pouvez régir votre vie privée comme votre société, mais vous avez tout faux. Comme vous serez très préoccupé par votre réussite professionnelle et par le fait de gravir des échelons, vous pourriez devenir trop autoritaire à la maison, ce qui devrait créer des tensions.

DECEMBRE : FORME ET ÉNERGIE

Vous serez en pleine forme et cette énergie communicative que vous dégagez vous portera vers de nouvelles relations et vous ouvrira des horizons différents. Sourire aux lèvres et moral étincelant, rien ne viendra contrarier votre enthousiasme. Vous entraînerez tout votre entourage dans votre sillage tant votre magnétisme est puissant.

