Horoscope 2022 : Verseau, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Verseau pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : ATTENTION À LA FATIGUE NERVEUSE

Humeurs sombres et moments de doute seront au programme. Attention à la fatigue nerveuse qui pourrait vous faire commettre des erreurs d’appréciation. Votre enthousiasme sera tel que vous ne vous rendrez pas compte que vous allez au-delà de vos limites. Vous serez insatiable, curieux, aventurier, toujours prêt à mettre votre nez dans les affaires des autres mais à vous faire aussitôt pardonner par une belle parole. Vous risquerez d’être sous tension et de ne pas réussir à supporter la pression de la rentrée.

FEVRIER : VOUS JOUEZ AVEC LE FEU

Concentré sur vos objectifs et déterminé à les atteindre coûte que coûte, vous vous débarrasserez des profiteurs au passage. Votre dynamisme sera entièrement concentré sur votre vie professionnelle et vous ferez de grands pas en avant malgré l’opposition de certains de vos proches. Votre vie affective pourrait bien se jouer sous le couvert de mensonges, voire d’infidélités conjugales.

MARS : LES PROJETS FLEURISSENT

Selon le spécialiste Claude Alexis, ce mois-ci, tout est possible, pour peu que vous vous en donniez les moyens. En tout cas, vous chercherez à améliorer votre situation professionnelle ou à changer de voie pour exploiter au maximum vos compétences. Vous pourrez également vous mettre à votre compte ou vous associer à un partenaire financier et ce sera sous de bons auspices.

AVRIL : RECONNAISSANCE ET RÉCOMPENSES

Au début du mois, vous jouerez avec le feu et prendrez des risques inutiles qui retentiront sur votre organisme. Mais vous pourrez compter sur une reconnaissance professionnelle, tant financière qu’au niveau de vos compétences. Cela devrait vous redonner du courage pour assumer vos responsabilités. Sens aiguisés et mental d’acier, vous avancerez avec un esprit dominateur qui n’a d’égal que votre instinct de chasseur. Et vous collectionnerez les trophées.

MAI : TOUT VA BIEN

Côté finances, c’est tout bon. Vous pourrez conclure une très belle affaire que vous aviez mise en place quelques mois auparavant et qui va se révéler fructueuse. Vous consacrerez beaucoup de temps à votre famille et à votre logement, en réalisant notamment des travaux d’aménagement.

JUIN : PATIENCE ET COURAGE

Malgré vos idées novatrices, vous avez le sentiment d’être incompris. Vous allez faire cavalier seul sans perdre votre motivation et sans vous laisser déstabiliser par les commérages. Courage, votre travail sera reconnu. Pour pallier la fatigue, pensez à décompresser le temps d’un week-end, histoire de recharger vos batteries en organisant des sorties en famille ou avec vos amis.

JUILLET/AOÛT : VOTRE FAMILLE VOUS RESSOURCE

Votre travail vous comblera enfin de satisfactions et votre famille sera la source de tous vos bonheurs. Avec panache et volupté à partir de début juillet, vous irez vers les autres spontanément, rempli d’une nouvelle assurance et d’une belle confiance en vos capacités. L’argent rentrera et vous allez pouvoir dépenser sans compter. En août, l’amour sera votre principale occupation, mais tout l’été vous évoluerez comme un patriarche qui veille au bonheur des siens. Que ce soit en juillet ou en août, rien ne peut altérer votre dynamisme et votre vitalité.

SEPTEMBRE : DE L’OPTIMISME ET DE LA BONNE HUMEUR

Vous êtes au top de votre forme, vous dégagez des ondes positives par votre optimisme inaltérable et votre bonne humeur. Même en privé, les discussions tournent autour de la gestion du budget, d’un projet immobilier ou d’un héritage familial. Vous voilà transformé en inspecteur des comptes à plein temps. Comme les compromis ne seront pas au programme de la rentrée, cela provoquera des baisses de tension dues au stress et au manque de sommeil. Reposez-vous entre deux rendez-vous.

OCTOBRE : IL FAUT VOUS DÉTENDRE

Vos ambitions professionnelles prendront le pas sur vos réalisations personnelles. Equilibrez la balance pour ne pas devenir une machine de travail qui ne fonctionne qu’au rendement. Prenez le temps de profiter de la vie, de voir vos amis, de partager des moments de complicité en famille. Beaucoup de travail avec des répercussions directes sur l’organisme. Essayez de vous consacrer à vos proches la tête libre de toute contrainte professionnelle, sinon gare aux conséquences.

NOVEMBRE : VOUS PLAISEZ

Comme vous allez afficher une grande forme générale avec de belles satisfactions, vous prendrez votre envol avec succès. Toujours beaucoup de travail dans l’ensemble avec de nombreuses possibilités de redynamiser votre carrière. Soyez prudent dans vos dépenses ainsi que modéré dans vos propos. En famille, soyez philosophe et laissez passer la tempête. Des surprises dans votre vie affective vont vous dynamiser et vous faire retrouver le sourire et le moral.

DECEMBRE : UNE PÉRIODE DE DOUTES

Un pas en avant, deux pas en arrière, vous serez en proie à une profonde remise en question de vos valeurs. Vous aurez du mal à vous concentrer et vous partirez dans toutes les directions en même temps, ce qui aura des conséquences sur la qualité de votre travail. Les fêtes de fin d’année risquent d’être perturbées par ces interrogations personnelles et familiales. Mais votre santé sera exceptionnelle.

