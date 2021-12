Horoscope 2022 : Vierge, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Vierge (23 août - 22 septembre) pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : L'ENVIE D’ALLER PLUS VITE

Vous piétinerez d’impatience si vous n’obtenez pas assez vite les résultats escomptés dans votre vie professionnelle. Soyez confiant car votre situation va évoluer rapidement. Vous serez tour à tour léger et sérieux, et saurez mettre en avant vos atouts. Une main de fer dans un gant de velours, voilà qui devrait vous laisser espérer de beaux jours. «Que le meilleur gagne», telle sera votre devise et vous ferez en sorte que ce soit vous, car vos qualités seront indéniables et en janvier, vous ne vous laisserez pas disperser.

FÉVRIER : RESSOURCEZ-VOUS

Vous allez prendre les bonnes décisions sans vous laisser influencer par les conseils de votre entourage et cette nouvelle autorité qui s’installe va vous permettre également de dynamiser votre vie amoureuse. Dans cette ambiance propice à la renaissance, vous devrez vous attacher à prendre soin de vous et à en faire une priorité. Vous avez plus que jamais besoin de vous ressourcer, de retrouver une meilleure condition physique et de revoir votre hygiène de vie. Regardez vers l’avenir avec optimisme et il vous sourira.

MARS : LE JUSTE MILIEU

Selon le spécialiste Claude Alexis, votre sens relationnel et votre aisance en communication vous ouvriront bien des portes. Vous aurez les moyens de réaliser vos ambitions et d’accéder à un poste plus important, de décrocher une promotion ou de faire aboutir un projet déjà existant. Votre lucidité vous aidera à saisir les bonnes opportunités. Le rythme de travail s’intensifiera mais vous garderez la tête froide.

AVRIL : LA CONFIANCE, VOTRE ATOUT MAJEUR

Vous mettrez toute votre énergie au service de votre travail. Votre imagination tournera à vive allure et vos idées originales et créatives serviront de nouveaux projets. Vous pourrez les concrétiser et recevoir l’aval de vos supérieurs. On vous fera confiance les yeux fermés, soyez rassuré, tout va bien.

MAI : BEAUCOUP D’INTUITION

Vous respirerez la joie de vivre et votre enthousiasme sera communicatif. Vous ferez absolument tout ce dont vous aurez envie en suivant votre intuition, qui vous trompe rarement. Au travail, vous mettrez du cœur à l’ouvrage et les résultats seront convaincants. Mais votre santé laissera à désirer car même le printemps n’a pas suffi à vous réveiller. Votre corps a besoin de bouger.

JUIN : L’AMOUR VOUS TRANSPORTE

Au travail, allez dans le sens du courant et ne jouez pas les rebelles sous peine de faire des vagues qui vous conduiraient tout droit au naufrage. L’amour va vous transporter et vous vivrez dans un climat passionnel, fusionnel, un peu trop extrême, ce qui peut virer au mélodrame. Comme vous afficherez une forme olympique et une séduction maximale, ménagez votre entourage car votre combativité pourrait décontenancer.

JUILLET/AOÛT : DU MAL À DÉCOMPRESSER

Vous êtes enclin à alterner vacances et travail. Vous n’arrivez pas à laisser votre vie professionnelle au placard mais en même temps, vous rêvez d’une plage de sable fin où vous pourriez vous prélasser sans culpabilité. Ne soyez pas inquiet de laisser quelques dossiers en attente et exercez votre énergie et votre créativité débordante à prendre du bon temps, ainsi, la rentrée vous sera profitable. L’été sera propice à la création, à l’élaboration de projets audacieux.

SEPTEMBRE : EXCELLENTE RENTRÉE

Bien que votre agenda soit surbooké, ne négligez pas les activités physiques qui vous aideront à canaliser votre énergie tout en libérant les tensions accumulées dans la journée. Votre rythme est intense et vous tirerez les leçons des erreurs du passé en investissant sur l’avenir. Doucement mais sûrement, vous équilibrerez votre budget car vous aspirez à plus de sérénité. Vous limiterez les dépenses. Votre nouvelle sagesse sera bénéfique sur votre santé.

OCTOBRE : DU SUCCÈS DANS VOS AFFAIRES

Le succès est au rendez-vous. Vous exploitez votre créativité à bon escient en vous lançant dans des projets audacieux mais concrets. La communication est à l’honneur avec de belles négociations professionnelles qui se concrétisent rapidement par un contrat d’embauche ou un poste à responsabilités que vous convoitiez depuis longtemps. On appréciera vraiment votre créativité et vos idées originales. L’intuition vous guidera dans toutes les décisions importantes à prendre. Ne vous laissez pas influencer par de mauvais conseilleurs qui ne cherchent qu’à prendre votre place et à vous décrédibiliser.

NOVEMBRE : ÇA BOUGE

Votre vie professionnelle va rejaillir dans votre foyer. Vous aurez besoin de vous défouler et il se peut que votre partenaire soit dans votre ligne de mire, alors faites attention à vos propos. Vos affaires marcheront formidablement bien mais il faudra désormais passer à la vitesse supérieure et oser vous faire remarquer davantage, vous aurez tout à y gagner. Comme vous serez particulièrement performant dans votre métier, cela ne manquera pas de créer quelques tensions nerveuses et un accroissement de votre susceptibilité à la maison. Une nouvelle orientation professionnelle ou un déménagement sont à prévoir.

DECEMBRE : DE LA JOIE ET DE L’ENTHOUSIASME

Vous aurez à faire des choix dans votre vie professionnelle en privilégiant vos désirs plutôt que ceux de votre entourage, dont l’influence n’est pas toujours positive. Vous aurez une très belle forme générale qui se répercutera sur votre moral et vous fera voir la vie en rose. Mais vous alternerez l’euphorie et la mélancolie selon les circonstances. Comme vous aurez à cœur que tout soit parfait pour Noël, vous ne supporterez aucune contrariété à ce sujet. En couple, vous déborderez de fantaisie et d’enthousiasme.

Les autres signes : Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poissons.