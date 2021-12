Julien Doré confirme pour la première fois être devenu papa

Alors qu’il se murmurait depuis plusieurs semaines que le chanteur était devenu papa, Julien Doré a pour la première fois confirmé la nouvelle lors de son passage dans l’émission 50’ Inside diffusé ce samedi 18 décembre.

C’est avec un grand sourire que l’artiste d’une nature plutôt « taiseuse » dit-il, a annoncé sa paternité survenue à l’aube de ses 40 ans.

« 40 ans, une vie qui change et qui se transforme… Et qui me fait comprendre que désormais, le jeune homme que j’étais lorsque j’étais sur cette scène [le Café de la danse, où il a fait ses débuts, NDLR.] devient un homme, qui doit être aussi dans la transmission. Je suis un homme aujourd’hui responsable, et heureux de l’être », a dit Julien Doré avant que l’animateur de l’émission, Nikos Aliagas, lui demande « Responsable, parce que vous êtes devenu papa ? ». Ce à quoi Julien Doré a répondu : « Voilà ».

Le futur coach de The Voice Kids, qui garde pour l’instant secrète l’identité de la maman du bébé, avait déjà semé le doute dans les colonnes de Gala, le 25 novembre dernier. À la question « Vos héros dans la vie réelle ? », l’interprète de Coco Câline avait répondu : « Les mamans. Définitivement ». Puis, il avait confié qu'il n'aurait « jamais imaginé dire un jour » cette phrase : « je fais le biberon » , ni « jamais imaginé entendre » : « Papa ».