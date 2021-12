Elon Musk déclare qu'il va payer 11 milliards de dollars d'impôts cette année

Le milliardaire Elon Musk a affirmé sur Twitter qu’il allait verser 11 milliards de dollars (soit environ 9,76 milliards d’euros) d’impôts en 2021.

En novembre dernier, le milliardaire avait demandé à ses abonnés, sur Twitter, s’il devait vendre 10 % des actions de son entreprise Tesla afin de faire sa contribution au Trésor américain.

Après s’être vu répondre que « oui, il devrait », l’homme a écoulé il y a quelques semaines, et ce alors que la capitalisation boursière du constructeur de véhicules électriques dépassait les 1 000 milliards de dollars, 14 millions d’actions – une cession d’une ampleur historique.

Le fantasque patron, à la tête aussi notamment de SpaceX, avait alors annoncé à la sénatrice Elizabeth Warren qui lui reprochait de ne pas payer assez d’impôts, qu’il allait « payer plus d’impôts que n’importe quel Américain dans l’Histoire cette année ».

Selon une enquête de ProPublica publiée en juin et relayée par Forbes, Elon Musk a payé « peu ou pas d’impôt sur le revenu ces dernières années. Entre 2014 et 2018, le milliardaire excentrique a payé un total de 455 millions de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu, alors même que sa fortune personnelle augmentait de plus de 13 milliards de dollars. En 2018, Elon Musk n’a payé aucun impôt sur le revenu, selon le rapport », détaille le magazine.

Notons que les 11 milliards de dollars qu’il annonce verser au Fisc américain cette année ne devraient pas vraiment faire défaut à la Personnalité Time de l’année qui possède une fortune estimée à 265 milliards de dollars (l’équivalent d’à peu près 235,10 milliards d’euros), ce qui en fait selon Forbes actuellement la personne la plus riche du monde devant le fondateur d’Amazon Jeff Bezos.