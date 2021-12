L’imitateur breton Marc-Antoine Le Bret prête sa voix au producteur de la Fonky Family, devenu muet

Atteint de la maladie de Charcot depuis 2014, Guilhem Gallart alias Pone, a sollicité Marc-Antoine Le Bret pour imiter sa voix afin de pouvoir communiquer avec ses proches.

Tout a commencé sur Instagram en décembre 2020. L’imitateur breton, souvent connu pour ses critiques envers des personnalités politiques et sportives avec un trait humoristique, reçoit un message de la part de Pone, producteur de la Fonky Family.

«Je ne suis pas malheureux. Mais pour ma femme Wahiba et mes deux filles, j’aimerais retrouver le son de ma voix. Est-ce que tu peux m’imiter afin que l’on puisse modifier cette voix dans le logiciel ?», a demandé le producteur.

Ces quelques mots émouvants ont poussé Marc-Antoine Le Bret à accepter cette demande en la qualifiant du «plus beau défi depuis le début de sa carrière».

Une voix robotique et froide

Pour y arriver, Marc-Antoine Le Bret a réussi à capter la texture de la voix, les accents et les intentions grâce à des séquences vidéos de Pone en famille. «Sur ses conseils, j’ai apporté quelques modifications : un petit cheveu sur la langue, peut-être un petit poil plus grave. Il a fallu travailler sur une centaine de phrases différentes afin que le logiciel puisse bien intégrer cette voix. Un travail fastidieux et précis durant plusieurs mois», a affirmé l’humoriste, cité par Ouest-France.

«Il peut communiquer grâce à un logiciel qui capte le mouvement de ses yeux et le retranscrit sur un ordi. Ce qui en sort, c’est une voix robotique, métallique et froide», a-t-il ajouté

«J’avais une voix à la con»

Après un travail titanesque, Marc-Antoine Le Bret remporte le défi. Samedi 18 décembre, il se rend chez Guilhem Gallart, dans le Tarn pour lui présenter le résultat de ses enregistrements.

«Lorsque Marc-Antoine m’a fait l’imitation de ma voix en direct, j’ai commenté : c’est vrai que j’avais une voix à la con !», a ironisé le beatmaker.

Pone affirme avoir été touché par la démarche du l’imitateur breton. «Maintenant, j’attends de voir ce que la machine va en faire», a-t-il conclu.

Tétraplégique, trachéotomisé et muet, Guilhem Gallart a réussi à sortir deux albums, un EP et un mix pour les jeux paralympiques de Tokyo.