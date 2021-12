Rétrospective 2021 : les 21 photos insolites de l'année

L'année 2021 a profondément marqué les esprits par les nombreuses crises qui l'ont traversée, et tout particulièrement la pandémie de Covid-19, qui aura été plus mortifère qu'en 2020. Mais malgré tout, les douze derniers mois nous ont aussi réservé quelques belles surprises. Retour sur les images décalées, amusantes ou étonnantes de l'année.

Défense d'entrer

© Radchawan PEUNGPRASOPPORN / FACEBOOK / AFP

Kittichai Boodchan et sa femme vivent près d'un parc national dans l'ouest de la Thaïlande, aux abords d'un lac où les éléphants sauvages se baignent souvent quand ils parcourent la jungle. Ils n'ont pas été surpris lorsqu'en mai dernier, un pachyderme a cassé le mur de leur cuisine. Depuis, l'animal revient régulièrement leur rendre visite, picorant à loisir dans les assiettes disponibles.

UN VRAI TOUR DE FORCE

© Ander GILLENEA / AFP

La jeune basque Udane Ostolaza porte une pierre lors d'une séance d'entrainement dans la ville d'Orio, au Pays basque espagnol, le 5 mai. Âgée de 15 ans, elle a passé la moitié de sa vie à soulever des pierres de toutes sortes, et son record est d'avoir réussi un lever de pierre rectangulaire pesant 85 kg. Appelé en basque « Harrijasotzaile », le lever de pierre est une tradition et l'une des disciplines de la force basque.

TRONCHES DE CAKE

© Oli SCARFF / AFP

Du 5 au 7 novembre, la ville de Birmingham, en Angleterre, a accueilli le salon Cake International, dédié comme son nom l'indique aux gâteaux en tout genre. Les pâtissiers les plus originaux ont pu participer à une compétition de « cake design », récompensant les œuvres les plus originales. On pouvait ainsi découvrir ces « Casseurs Flowters », les célèbres cambrioleurs de « Maman, j'ai râté l'avion ! ».

une drôle de gondole

© Marco BERTORELLO / AFP

Une embarcation insolite a effectué son voyage inaugural, le 18 septembre, en voguant sur les eaux du Grand Canal de Venise. Long de plus de 12 m et 4 de large, ce violon flottant géant en bois est l'œuvre du sculpteur vénitien Livio De Marchi. Baptisé « Violon de Noé », il symbolise la renaissance de la Cité des Doges et l'attachement de celle-ci à la musique classique. A bord de ce bateau insolite, un quatuor à cordes du conservatoire Benedetto Marcello, accompagné de chanteurs lyriques, a interprété, au fil de l'eau, des grands airs de Vivaldi, le plus célèbre compositeur et instrumentiste vénitien, ainsi que des œuvres de Verdi ou Schubert.

une marvel-leuse rencontre

© Alberto PIZZOLI / AFP

Le célèbre super-héros de l'univers Marvel n'est pas passé inaperçu parmi la foule réunie au Vatican, le 23 juin, lors de la traditionnelle audience générale du pape François. Après avoir échangé une poignée de main et quelques mots avec le souverain pontife, il a tenu à lui offrir un masque de Spider-Man. Sous le costume de l'homme-araignée, se cache en réalité un jeune italien de 28 ans, Mattia Villardita, un héros du quotidien qui fait du bénévolat et intervient déguisé dans les hôpitaux, auprès d'enfants malades afin de les aider à retrouver le sourire.

EN AVANT MARS !

© Jack GUEZ / AFP

Ces deux astronautes en combinaison spatiale ne sont pas sur Mars mais bien sur la Terre. Ils participent à une mission d'entraînement qui simule la vie sur la planète rouge, dans le désert du Néguev, en Israël. Coupés du monde pendant un mois, ils ne peuvent quitter leur habitat qu'en combinaison. L'objectif est de réaliser des expériences avant de futures missions d'exploration.

un plongeon qui fait froid dans le dos

© AFP

Un adepte de natation hivernale a fait le grand saut en plongeant dans le lac partiellement gelé d'un parc à Shenyang, ville située dans le nord-est de la Chine, le 20 janvier. S'élançant depuis un plongeoir de glace improvisé, ce courageux nageur à la technique remarquable, a pu s'adonner à sa passion « givrée » en faisant trempette dans une eau glacée.

une prise de becs

© Georg WENDT / DPA / AFP

Non, ce n'est pas un remake d'une scène du célèbre film « Les Oiseaux » d'Alfred Hitchcock, dans lequel aurait joué Angela Merkel. Mais il s'agit tout simplement d'une visite de la chancelière allemande au parc ornithologique de Marlow, situé dans le nord-ouest de l'Allemagne, le 23 septembre. S'inscrivant dans le cadre de sa tournée d'adieu dans son ancienne circonscription du Mecklembourg-Poméranie occidentale, cette visite a brusquement tourné au cauchemar au moment où l'un des loriquets arc-en-ciel australiens à qui Angela Merkel donnait à manger, a apparemment râté le gobelet en carton contenant de la nourriture et l'a mordue à la main, provoquant une réaction immédiate et grimaçante de la chancelière allemande. Prise sur le vif par Georg Wendt, photographe de l'agence de presse allemande DPA, cette photo a suscité, dès sa diffusion, une avalanche de mèmes et de commentaires sur les réseaux sociaux.

une œuvre démesurée

© Thomas SAMSON / AFP

« Double Banc » est le nom de cette sculpture monumentale et hyperréaliste de Lilian Bourgeat, installée au Jardin des Tuileries, dans le cadre de la Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC), à Paris, le 21 octobre. Connu pour ses œuvres géantes, l'artiste français a choisi comme modèle pour celle-ci, le célèbre et emblématique banc Davioud, élément du mobilier urbain parisien créé dans les années 1860. Les dimensions de cet objet banal du quotidien ont été agrandies deux fois et demi par rapport à l'original. Installé dans l'espace public, ce banc « surdimensionné » est une invitation à la contemplation et permet de voir le monde différemment.

UN TOIT Végétalisé

© Jack TAYLOR /AFP

Jardinets, potagers, minimares accueillant des grenouilles... Après la disparition presque totale des clients en raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement, les chauffeurs de taxi de Bangkok, en Thaïlande, ont dû trouver d'autres utilisations pour leurs voitures. « Nous nous sommes dit que nous allions faire pousser des légumes et élever des grenouilles sur les toits », explique ainsi Thapakorn Assawalertkun, le 15 septembre.

UNe toison XXXL

© EDGAR'S MISSION / AFP

Retrouvé début février, errant au milieu d'une forêt australienne de l'Etat de Victoria, ce mouton sauvage a été pris en charge par un refuge pour animaux au nord de Melbourne. Surnommé Baarack, ce mérinos est devenu célèbre grâce à la vidéo de sa tonte qui a recueilli plus de 2,5 millions de vues sur TikTok. Il a été délivré de son lourd et épais pelage de 35 kilos, sa première tonte en cinq ans. Pour leur bien-être, les moutons doivent être tondus au moins une fois par an, sans quoi il leur est difficile de survivre, en particulier en Australie où les étés sont particulièrement caniculaires et secs. Baarack n'a cependant pas atteint le record du monde détenu par Chris, son compatriote qui avait fait la une des journaux en 2015, lors de la tonte de sa toison de 41,1 kg.

IL EST TOMBé dans le panneau

© Alexander NEMENOV / AFP

De quoi se perdre définitivement... Il ne s'agit pas d'une rue particulièrement complexe pour les conducteurs, mais simplement d'un mur de panneaux de signalisation devant lequel a été pris en photo, le 16 novembre, un visiteur du musée de l'Automobile, à Moscou (Russie). Ce cliché a été réalisé par le photographe de l'Agence France-Presse Alexander Nemenov.

UNE POINTE à GIZEH

© Ammar ABD RABBO / ART D'EGYPTE / AFP

Le 23 octobre, s'est ouverte en Egypte la quatrième exposition annuelle « Forever Is Now », la première exposition d'art internationale à avoir lieu au pied des pyramides de Gizeh. Parmi les œuvres exposées, on retrouve « Greetings from Giza (Salutations de Gizeh) », de l'artiste et photographe français JR qui, comme à son habitude, joue avec les perspectives pour mieux nous tromper.

UN SACRé coup de pétales

© Manan VATSYAYANA / AFP

Une femme, qui transportait plusieurs dizaines de bouquets de fleurs à vélo, a été prise en photo, le 12 janvier, alors qu'elle traversait un pont à Hanoï, la capitale du Vietnam. Un attelage bien ficelé sans aucun risque pour la marchandise, puisqu'il s'agit en fait de fleurs artificielles. Les vendeuses de rue, qui proposent aussi bien des fruits et légumes que des bouquets, sont très nombreuses à Hanoï.

UNE Réalité Glaçante

© Daniel LEAL / AFP

Le 15 septembre, l'ONG WaterAid a dévoilé quatre sculptures de glace près de Tower Bridge, à Londres. Ces œuvres éphémères ont pour but d'alerter sur les conséquences désastreuses du réchauffement climatique, et en particulier sur la disparition des sources d'eau indispensables aux populations les plus pauvres à travers le monde, en première ligne face à la sécheresse ou aux maladies.

L'amérique à nos pieds

© Timothy A. CLARY / AFP

Depuis le 21 octobre, les quatre derniers étages de la tour One Vanderbilt, la quatrième plus haute de New York, accueille un espace hors du commun. Mêlant transparence et réflectivité, le lieu offre aux visiteurs une sorte de lévitation au-dessus de la grosse pomme. Une expérience qui coûte entre 39 et 93 dollars (entre 45 et 108 euros environ), selon la formule choisie.

une pierre de taille

© Ishara S. KODIKARA / AFP

On l'appelle « Queen of Asia », cette « Reine de l'Asie » aux courbes généreuses fait rêver les gemmologues du monde entier. Exposée le 12 décembre à Horana, au Sri Lanka, cette énorme pierre précieuse de 310 kg est présentée par les autorités sri-lankaises comme le plus gros saphir bleu naturel au monde. Elle a été découverte en juillet dernier, dans une carrière située près de Rattnapura, surnommée « la ville des pierres précieuses ». S'il est certifié, cet imposant saphir détrônerait ainsi le détenteur du titre, lui aussi découvert au Sri Lanka en 2016. Fort de ses 1.400 carats, il avait été estimé à 90 millions d'euros à l'époque.

UNE ENTRée EN MODE INCOGNITO

© Angela WEISS / AFP

Impossible de la reconnaître si ce n'est grâce à sa silhouette. Vêtue d'une combinaison noire intégrale signée Balenciaga, Kim Kardashian a fait une entrée remarquée, lors de la soirée de gala du Metropolitan Museum of Art (MET), le rendez-vous incontournable ultra-mondain du tout-New-York, le 13 septembre. Cette tenue surprenante et décalée de la star américaine de la téléréalité, a fait sensation et a suscité de très nombreuses réactions d'internautes admiratifs, amusés, perplexes ou scandalisés.

Imaginé par Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, ce « total look black » était composé de leggings noirs opaques aux talons intégrés, d'une tunique noire à manche cloche, de gants, d'une traine noire et d'une cagoule intégrale masquant complètement le visage. Seule sa queue de cheval était visible. Revêtue de cette tenue camouflage, Kim Kardashian s'offrait pour la première fois, un certain « anonymat ».

UN étonnant manège

© Fabrice COFFRINI / AFP

Non, ce cheval ne participait pas un numéro de cirque en se balançant dans le ciel de Saignelégier, en Suisse, le 9 avril. En réalité, ce « Pégase » d'un jour, était hélitreuillé dans le cadre d'un test organisé par l'armée suisse et la faculté vétérinaire de Vetsuisse Zurich pour servir d'entrainement à l'évacuation de chevaux en cas de blessures vers une infrastructure vétérinaire. En tout, ce sont trois équidés appartenant à l'armée qui ont été transportés dans les airs, jusqu'à 200 m d'altitude, suspendus à un câble accroché à un hélicoptère Super Puma des forces aériennes suisses. Avant d'effectuer leur baptême de l'air, les animaux ont reçu chacun une dose de tranquilisant.

LE PRINCE ET LA PETITE REINE

© Arthur EDWARDS / AFP

Charles, fils de la reine Elizabeth II et prince de Galles, a montré le 10 juin, ses talents de grimpeur en rejoignant les membres du British Asian Trust (BAT) pour une virée à vélo. Le BAT, un fonds de charité créé par le père de William et Harry en 2007, entend combattre la pauvreté dans les pays du sud de l'Asie (Inde, Pakistan...). Il organise plusieurs événements comme des courses cyclistes, pour encourager les dons.

un gagnant qui a du chien

© Timothy A. CLARY / AFP

Il est pékinois et s'appelle Wasabi : cette boule de poils a remporté, dans la nuit du 13 juin, le « Westminster Dog Show », célèbre concours de beauté canine qui s'est délocalisé cette année, pour cause de pandémie, dans le cadre bucolique de Tarrytown, au nord de New York. Wasabi, âgé de 3 ans, combine « charisme, sens du mouvement et du spectacle », selon son propriétaire.