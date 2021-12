«Je n'ai pas arrêté de pleurer» : Kate Winslet émue de revoir Leonardo DiCaprio trois ans après leur dernière rencontre

Séparés durant trois ans en raison de leurs obligations professionnelles puis de la pandémie, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ont récemment pu se recroiser à Los Angeles. Un moment de grande émotion pour l’actrice.

«Ce n'est pas comme si je me trouvais à New York ou qu'il était à Londres et qu'il y avait eu une chance de dîner ou de prendre un café et rattraper le temps perdu. Nous n'avons pas pu quitter nos pays (Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, NDLR). Comme tant d’amitiés dans le monde, nous nous sommes manqués à cause du Covid. C'est mon ami, mon ami très proche. Nous sommes liés pour la vie», a déclaré Kate Winslet dans une interview pour Le Guardian.

Quand ils se sont enfin retrouvés, ils sont tombés dans les bras l’un de l’autre. «Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je le connais depuis la moitié de ma vie !», a insisté l'actrice de 46 ans, qui a partagé l’affiche de Titanic (1997) et des Noces Rebelles (2008) avec lui.

«Leo et moi avons une sorte de connexion télépathique, on se connaît depuis tellement longtemps et on a réussi à rester amis. Je sais ce que Leo pense, je sais comment il travaille et c'est la même chose de son côté», avait-elle déjà déclaré en 2014. Même sentiment du côté de l’acteur qui avait lui aussi mis en avant leur connexion, selon les propos relayés il y a quelques années par le Daily Express : «Nous partageons le même sens de l'humour, on rit des mêmes choses, elle m'empêche de me prendre au sérieux. Il y a quelque chose de magique entre nous».

«Je pense que notre amitié fonctionne parce qu’il n’y a jamais rien eu de romantique entre nous, avait analysé Kate Winslet pour la version anglaise du magazine Marie Claire. Les gens sont déçus d’entendre cela, parce qu’ils aiment imaginer que nous sommes tombés amoureux au premier regard, mais en réalité ce n’est pas le cas», avait-elle assuré. Selon elle, Leonardo DiCaprio l’a toujours perçue comme «un de ses copains». «Je n’ai jamais été une femme très girly», avait-elle d’ailleurs souligné.