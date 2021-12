Nolwenn Leroy : quel sera le rôle spécial de la chanteuse dans The Voice ?

Nolwenn Leroy sera coach dans la prochaine saison de The Voice, mais la chanteuse bretonne ne sera pas assise dans un fauteuil rouge aux côtés de ses semblables.

« Surprise. Nolwenn Leroy rejoint la famille des coachs de The Voice aux côtés de Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney, a annoncé Nikos Aliagas sur les réseaux sociaux. Une coach avec une mission nouvelle, différente de celle des autres coachs », a précisé l’animateur sans en dire plus.

Alors que les auditions à l’aveugle de cette saison 11 sont actuellement en tournage, et que le retour du télé-crochet est attendu en ce tout début d’année, le magazine Télé-Loisirs croit savoir que la gagnante de la saison 2 de la Star Academy pourrait en fait donner une deuxième chance à quatre candidats n’ayant pas été sélectionnés par les coaches durant les auditions à l’aveugle, ce qui lui permettra de constituer une cinquième équipe pour l’étape des battles.

Nolwenn Leroy et son équipe pourront alors rejoindre la compétition classique. A noter que si elle est inédite en France, cette nouvelle mécanique de l'émission existe déjà dans la version américaine de The Voice.