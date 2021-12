Super Pumped : quand sera diffusée la série sur le fondateur d'Uber ?

Avec «Super Pumped», la chaîne américaine Showtime souhaite proposer des anthologies centrées sur les grands patrons américains. Et la première mini-série sera consacrée au fondateur d’Uber, Travis Kalanick.

Baptisée The Battle For Uber, et adaptée du livre-enquête éponyme de Mike Isaac publié en 2019, elle verra le comédien Joseph Gordon-Levitt incarner Travis Kalanick, le patron et fondateur d’Uber dont on suivra l’irrésistible ascension à la tête de la société. Ainsi que les coulisses mouvementées de cette start-up qui représente la formidable énergie de la Silicon Valley, mais aussi ses possibles dérives.

Elle sera lancée le 27 février prochain sur la chaîne américaine Showtime. En France, aucun diffuseur n’est connu pour le moment. Mais il y a fort à parier que cela se passera sur Canal+, qui a un accord d’exclusivité avec Showtime.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront également Kyle Chandler dans le rôle de Bill Gurley, le co-fondateur d’Uber. Hank Azaria incarnera Tim Book, le PDG d’Apple, ainsi que Uma Thurman dans le rôle d’Arianna Huffington, la co-fondatrice du Huffington Post.