Montreux Comedy Festival : Paul Mirabel anime ce soir le gala de clôture diffusé sur Canal+

Le Montreux Comedy Festival, c’est sur Canal+ que ça se passe désormais. Et ce mardi 28 décembre à 21h, les abonnés ont rendez-vous avec Paul Mirabel, qui s’est vu confier l’animation du prestigieux Gala de Clôture de l’édition 2021.

La révélation de l’édition 2019 ne vient pas seul, puisqu’il a invité sur scène des humoristes exceptionnels : Gad Elmaleh, Nora Hamzawi, Jérémy Ferrari, Artus, Caroline Vigneaux, Thomas VDB, Guillermo Guiz, Roman Frayssinet, Lenny M'Bunga, avec aussi la participation de Florence Foresti et Jamel Debbouze.

Paul Mirabel nous promet un gala haut en couleur !





Le gala de #PaulMirabel (avec de l'aide), au @MontreuxComedy Festival est disponible pic.twitter.com/JdKVmL30TL — CANAL+ (@canalplus) December 28, 2021

Paul Mirabel partagera également des moments délirants avec des invités sur scène, dont certains qui se transformeront en bizutage sympathique. Interrogé par le site de Télé 7 Jours, Thomas VDB – qui a animé un gala à Montreux par le passé – a salué le casting «hyper cool» de cette nouvelle édition. Et il s’est même fendu d’un petit conseil amical pour cet humoriste qu’il trouve «brillant».

«Je pense qu'il doit stresser un peu, parce que c'est son premier gala. Je lui dirais donc de s'amuser, c'est vraiment le conseil que tous les humoristes se donnent, mais c'est pourtant la vérité. Si on prend du plaisir, le public va le voir et ne va pas se poser la question», lance-t-il. Ce sera aux abonnés de se faire une idée dès ce soir sur Canal+, et sur myCANAL.