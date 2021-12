Winning Time : Magic Johnson assure qu'il ne regardera pas la série sur les Lakers

Ne comptez pas sur Magic Johnson pour regarder la série «Winning Time» sur la dynastie des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. L’ancienne gloire des parquets NBA a affirmé n'avoir aucune intention de regarder la série de la chaîne américaine HBO.

Interrogé par un journaliste du site américain TMZ, Magic Johnson s’est montré peu enthousiaste à l’évocation du lancement de la série en mars prochain qui reviendra sur le phénomène sportif et culturel qu’ont été les Lakers aux États-Unis. Il révèle également que lui, et l’actuelle propriétaire de l’équipe, Jeannie Buss – qui sera elle aussi dans la série réalisée et produite par Adam McKay – ont chacun un projet de série sur le même sujet.

«Nous avons des séries différentes en préparation. J’en ai une. Jeannie Buss en a une avec la chaîne Showtime qui va bientôt sortir. Ce sont celles-ci que j’ai hâte de voir», lance Magic Johnson. Quand l’ex-meneur de jeu des Lakers se voit demander si Winning Time a reçu sa bénédiction au moment de sa mise en production, il se contente d’esquiver la réponse. «Je ne suis pas impatient de voir ça, je vais m’en tenir à ça», lâche-t-il, avant de confirmer n’avoir aucune intention de regarder la série, dont la bande annonce a été publiée il y a seulement quelques semaines.

Winning Time suivra la manière dont Jerry Buss, le propriétaire excentrique de cette équipe mythique de basketball, a réussi à bâtir une dynastie dans la folie des eighties à Los Angeles. Le casting est alléchant, avec John C. Reilly dans le rôle de Jerry Buss, Quincy Isaiah dans celui de Earvin ‘Magic’ Johnson, Jason Clarke dans celui de Jerry West, Hadley Robinson dans celui de Jeannie Buss, ou encore Adrien Brody dans celui de Pat Riley.