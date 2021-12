«Je suis traumatisée» : EnjoyPhoenix raconte comment elle a dû être secourue de nuit dans la montagne

Ce lundi 27 décembre, EnjoyPhoenix a profité de son passage dans la station de ski Haute-Nendaz Village, en Suisse, pour chausser les skis. Hélas, la sortie n’a pas été une promenade de santé, comme elle le raconte sur les réseaux.

«Je suis trau-ma-ti-sée», a fait savoir l’influenceuse sur Instagram, avec une photo de son visage et un émoji qui se mouche, pour signifier qu’elle a pleuré.

La Youtubeuse a expliqué avoir enchainé les chutes sur la piste de ski. «Après m'être mangée la gueule une quarantaine de fois sur la piste bleue», peut-on ainsi lire en légende de l'une de ses photos qui la dévoile par terre, en train d'avancer sur les fesses en s'aidant de ses mains, «on s'est fait surprendre par la nuit qui est tombée ultra vite». «Les pisteurs fermaient la piste quand ils nous ont trouvés en train de faire du chasse-neige pour descendre, donc j'ai fini en luge », a-t-elle ensuite ajouté.

«Et voilà comment on a terminé l'après-midi parce que je me suis éclatée les genoux et que je savais plus descendre dans le noir avec mon niveau de moule», a-t-elle ensuite résumé.

Une mésaventure qui l'a choquée, mais cependant pas empêchée de repartir à l'assaut des pistes dès le lendemain, à en croire ses récents posts sur les réseaux. Une chose est sûre EnjoyPhoenix regardera désormais plus souvent sa montre pour ne pas se faire rattraper par la nuit.

L'occasion de rappeler que quelque soit le niveau du skieur, il est nécessaire de prévoir des marges de temps supplémentaires sur la durée estimée du parcours pour ne pas se retrouver dans la pénombre en cas de difficulté.