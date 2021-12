Julien Doré : le jeune papa partage un adorable cliché qui fait fondre les internautes

Après avoir longtemps laissé planer le doute sur sa paternité, Julien Doré le clame désormais haut et fort. Et la photo qu’il vient de publier sur les réseaux sociaux en est la parfaite illustration.

Le chanteur de 40 ans a partagé avec ses fans, ce mardi 28 décembre, un cliché illustrant sa nouvelle vie de papa sur lequel on peut le voir en plein montage d’un cheval à bascule avec la mention : «Pendant que Twitter s’agite…».

Pendant que Twitter s’agite … pic.twitter.com/cfB9VNE842 — Golden Julien (@jdoreofficiel) December 28, 2021

Les internautes n’ont pas tardé à s’émouvoir de cette scène du quotidien de l’interprète de Coco Câline. «Papa bricole, quelle mignonnerie», ou encore «Papa chanteur Papa bricoleur», peut-on lire dans les messages envoyés à Julien Doré.

Soucieux de protéger sa vie privée, l’artiste a pris son temps avant d’officialiser sa paternité. Ce n’est que le 18 décembre dernier qu’il a confirmé la nouvelle à Nikos Aliagas dans l’émission 50’ Inside sur TF1. «J'ai 40 ans, une vie qui change, qui se transforme et qui me fait comprendre que désormais le jeune homme que j'étais devient un homme qui doit être aussi dans la transmission, et je suis aujourd'hui un homme responsable et heureux de l'être», avait-il notamment précisé.