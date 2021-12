Mare of Easttown : le brillant thriller avec Kate Winslet sera diffusé en janvier sur Canal+

Elle restera dans les annales comme la meilleure mini-série de l'année 2021. Mare of Easttown, avec à son casting une Kate Winslet au sommet de son art, débarquera à partir du 20 janvier sur Canal+.

Dans cette minisérie HBO déjà diffusée sur OCS en avril, l’actrice fait merveille. Le rôle lui a déjà d’ailleurs valu un Emmy Award. Mare of Easttown plonge dans un patelin reculé de la Pennsylvanie où le quotidien gris de Mare Sheehan (Winslet), flic consciencieuse et mère cabossée, tangue : son ex se fiance, sa fille néglige ses études, son petit-fils placé sous sa garde souffre de troubles neurologiques. Dans le même temps, et tandis que les petits délits s’accumulent dans le voisinage, Mare va devoir concentrer ses efforts sur une affaire sordide de meurtre qui va remettre sur le devant de la scène une affaire de disparition non-élucidée.

Un meurtre, une ville maussade et des secrets... Sur le papier la série n’est pas sans rappeler Broadchurch ou encore True Detective. Mare of Easttown plonge en effet dans le quotidien d’un bled paumé où toutes les âmes se connaissent depuis l’enfance. Un microcosme en vase clos frappé de toute part par la tristesse, et qui semble brasser le malheur de génération en génération telle une malédiction, qu’il s’agisse de disparition, de maladie, d’endettement, ou d’adultère.

Kate Winslet, plus nature que jamais, a passé plusieurs mois auprès de la police locale pour se préparer à son rôle. Celui d’une flic au tempérament rugueux et d’une mère qui ne s’est jamais remise de la mort de son fils, mais qui refuse de se laisser aller.

Aux côtés de l’actrice, Julianne Nicholson (« The Outsider »), Evan Peters (« American Horror Story », « X-Men : Day Of Future Past ») et Guy Pearce (« L.A Confidential », « Memento », « Le Discours d’un Roi») complètent le casting. La série est chapeautée par Brad Ingelsby, le scénariste du film « Les Brasiers de la Colère » avec Christian Bale, à qui l'on doit aussi la réalisation de certains épisodes de la série « The Leftovers ».

Peut-être une saison 2

Alors que le succès public et critique de la série a poussé HBO à réfléchir à une éventuelle saison 2 pas du tout prévue au programme initialement, les fans espèrent ardemment voir leur héroïne revenir. Kate Winslet a déjà des idées vers lesquelles le scénario pourrait aller.

« Je ne sais pas si je vais jouer Mare encore une fois, a-t-elle récemment déclaré pour The Guardian. Mais si on fait une saison 2, on parlera forcément des atrocités qui existent dans le monde de la police et qui ont frappé l’Amérique. On ne peut plus faire comme si cette violence n’existait pas. J’ai parfois du mal à trouver les mots pour en parler parce que je me sens trahie et impuissante. Mais il faut mettre des mots dessus. Nous devons en parler pour que les personnes qui en sont incapables puissent se faire entendre».

« J'adorerais absolument jouer à nouveau Mare. Elle me manque. Vraiment. C’est la chose la plus étrange. J'ai l'impression d'être en deuil. C'était un rôle absolument merveilleux… Il y a quelque chose de très addictif chez Mare, parce qu'elle est tellement à la fois vulgaire, touchante, brillante et tellement vraie. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai adoré être dans sa peau», avait auparavant aussi confié l'actrice anglaise à TVLine.

En attendant de savoir si Mare reviendra pour de nouvelles enquêtes, on (re)verra avec grand plaisir ce petit bijou qu’est la saison 1, à partir de 20 janvier les jeudis à 21h sur Canal+, à raison de trois épisodes puis deux par soirée et en intégralité sur myCANAL.