Pour Laëtitia Millot, la production est responsable de son absence de «Plus belle la vie»

Dans un entretien accordé au site de Gala, Laëtitia Millot a une nouvelle fois pointé du doigt la production pour expliquer l’absence de son personnage dans «Plus belle la vie» ces dernières années.

La comédienne a quitté le feuilleton de France 3 en 2018. Pour les fans de Plus belle la vie, le personnage de Mélanie Rinato est parti s’installer à Paris pour y suivre des études de commerce. Toutefois, Laëtitia Millot – qui a multiplié les projets de fictions sur d’autres chaînes entre temps – espérait que la production accepte de faire revenir la serveuse du bar Le Mistral de manière occasionnelle, en fonction de ses disponibilités. Ce qui n’a jamais été le cas jusqu’alors.

«Ça n’a pas été une décision de ma part mais celle de la production qui n’a pas voulu suivre les aventures de Mélanie. J’ai des merveilleux souvenirs et j’aurais été très heureuse de pouvoir les continuer», explique-t-elle sur le site de Gala. Ce n’est pas la première fois que Laëtitia Millot tente de faire passer un message aux scénaristes et à la production de Plus belle la vie concernant son personnage.

En octobre 2019, elle s’exprimait dans les colonnes de Télé 7 Jours à ce propos. «Depuis trois ans, je me rends disponible, quelques mois dans l'année, en prévision du retour de Mélanie dans Plus belle la vie, sur France 3. Malheureusement, les auteurs n'ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au Mistral», lançait-elle. Même chose quelques mois plus tard, chez Télé Star. «J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans, pour le public qui le réclame. Mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie revienne», insistait la comédienne.