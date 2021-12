Sylvie Tellier : la directrice du comité Miss France victime d’un accident de ski

Sur son compte Instagram, Sylvie Tellier a annoncé avoir été victime d'un accident de ski.

Alors qu’elle avait décidé de s'octroyer des petites vacances aux sports d'hiver à Avoriaz en Haute-Savoie, la fin de l’année s’est transformée en cauchemar pour la directrice du comité Miss France.

«Et ainsi s'achève ma saison de ski... Amis skieurs, faites attention à vos genoux !» a-t-elle publié dans une première vidéo. «Je sens que ça va être très long», a-t-elle poursuivi, se filmant couchée à l'hôpital avant de dévoiler la nature de sa blessure.

« Premier bilan de mes acrobaties alpines, rupture du ligament interne, du croisé antérieur. Bref, je ne me suis pas ratée... », a-t-elle ensuite détaillé, avant de préciser être « en attente d'une l'IRM pour savoir comment vont les ménisques et si on doit opérer... ». « Bref, la mega poisse », a-t-elle déploré.

De quoi sûrement contraindre Sylvie Tellier à modifier le planning de ses prochaines semaines, elle qui devait accompagner la nouvelle Miss France dans ses sorties.