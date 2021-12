Véronique Mounier : l'étonnante reconversion de l'animatrice de la saison 1 de «L'amour est dans le pré»

Bien connue des fans de «L’amour est dans le pré», ancienne chroniqueuse de Télématin, animatrice de «Nouveau look pour une nouvelle vie» ou «Sans Tabou», Véronique Mounier a quitté le monde de la télévision pour se lancer dans une reconversion étonnante.

Interrogée par le site de Télé Loisirs, Véronique Mounier explique avoir décidé de reprendre ses études en 2018, afin d’obtenir un diplôme de patricienne en nutrithérapie et micronutrition.

«Empêcher les gens de tomber malade, ça a toujours été mon truc. J'ai repris mes études, deux années bien corsées pour compléter mon doctorat en pharmacie par un diplôme de praticienne en nutrithérapie et micronutrition. Et j'ai ouvert mon cabinet», confie celle qui est désormais répertoriée sur l’application Doctolib. Mais en tant que naturopathe. «En fait, la nutrithérapie, encore peu répandue en France, n'est pas répertoriée sur Doctolib. Du coup je ne suis pas rangée dans la bonne discipline… mais vous verrez, ça va se développer : la prévention, c'est l'avenir de la santé !», souligne Véronique Mounier.

Pourquoi avoir décidé de s’éloigner des plateaux de télévision ? L’ex-animatrice évoque une suite d’événements qui ont fini par la convaincre d’emprunter une autre voie. «Il y a eu comme un déclic en 2018. En plus de l'émission Sans tabou, dont j'appréciais vraiment réaliser les interviews d'après reportages, je devais mener pour la rentrée sur Chérie 25 une émission médicale que je préparais depuis des mois. Et elle me tenait à cœur. L'émission est tombée à l'eau malgré un contrat. Mon père était décédé la même année, j'ai vu ça comme des signes… Mais ça me trottait dans la tête depuis plusieurs saisons», précise-t-elle.