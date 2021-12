Emily in Paris : Lilly Collins a-t-elle dévoilé une saison 3 à Berlin ?

L'appel du pied est insistant. Alors que la saison 2 de la série Emily in Paris est disponible depuis quelques jours, son actrice principale, Lilly Collins, a posté sur Instagram un message assez explicite, dans lequel elle évoque une suite au programme glamour situé dans la capitale.

Alors en pleine promotion pour le magazine Vogue Hong Kong, la jeune actrice de 32 ans a répondu au message d'un fan, réagissant aux photos et relevant que le look correspondait plus à «Emily in Berlin».

Ce à quoi celle qui incarne à l'écran l'étoile montante de l'agence Savoir a répondu «Pivot de la saison 3 ? ?? Qui est avec moi ?».

Si le clin d'oeil se référait sans doute à son style avant-gardiste, la question de aka Emily Cooper a rapidement trouvé un écho positif chez les autres membres du casting de la série, laissant croire à autre chose qu'une simple question en l'air.

Samuel Arnold, qui joue le rôle de Julian, s'est ainsi empressé de lui répondre : «Moi toujours», tandis qu'Ashley Park, qui interprète sa confidente Mindy Chen dans la série, a aussi répondu à l'appel du pied : «Je suis tout à fait prête à rayer Berlin de ma liste de choses à faire, s'il vous plaît».

La soudaine effervescence des fans sur le réseau social aurait pu s'arrêter là, mais le site Instagram officiel de la série a ensuite ajouté un «Girl, j'irai où que tu sois» qui laisse augurer une suite, sans que l'on sache exactement ou celle-ci pourrait se situer.

En effet (ATTENTION SPOILER), à la fin de cette nouvelle saison 2, produite par Lilly Collins, l'alternative qui se présente à Emily Cooper ne semble pas l'envoyer dans la capitale allemande, bien au contraire.

La star du marketing semble en effet hésiter entre une éventuelle promotion de rêve dans les bureaux de Savoir à Chicago, ou une place dans la toute nouvelle agence de Sylvie, sa patronne jouée par Philippine Leroy-Beaulieu à Paris.