Fast & Furious 10 : Dwayne Johnson est furieux contre Vin Diesel

Dans une interview accordée au site américain CNN, Dwayne Johnson a critiqué publiquement Vin Diesel sur son comportement après le refus de l’ancien catcheur de participer au tournage de «Fast & Furious 10».

La star de Jungle Cruise fait directement référence au message posté par Vin Diesel sur Instagram en novembre dernier, dans lequel il l’implorait de reprendre le rôle de Lucas Hobbs dans le prochain volet de la saga Fast & Furious. «Le monde entier attend le final de Fast 10. Comme tu le sais, mes enfants t’appellent Oncle Dwayne à la maison. Il n’y a pas de vacances qui passent sans que vous vous envoyiez vos meilleurs vœux… mais l’heure est venue. L’histoire attend. Je te l’ai dit il y a plusieurs années que j’allais honorer ma promesse à Pablo (en référence à Paul Walker, ndlr). Je lui avais promis d’atteindre et de réserver le meilleur pour le grand final de Fast qui sera le 10e», pouvait-on lire à l’époque.

Un message qui a manifestement ulcéré Dwayne Johnson. Selon ce dernier, lui et Vin Diesel s’étaient déjà entendus en privé sur le fait qu’il ne reviendrait pas pour le 10e opus de la saga. La lecture de ce message publié sur les réseaux sociaux, et son contenu, n’ont pas du tout plu à l’acteur.

«Je lui avais dit personnellement que je ne reviendrais pas. J’ai été ferme et cordial dans mes propos, et j’ai précise que je soutiendrais toujours le casting et que je souhaitais à la franchise tout le succès qu’elle mérite, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne», commence-t-il dans son interview à CNN. «Le message publié par Vin est un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas apprécié qu’il mêle ses enfants à l’histoire, ni la mort de Paul Walker. Laisse-les hors de ça. Nous avons parlé de cela il y a plusieurs mois et étions arrivés à une décision claire», poursuit Dwayne Johnson.

S’il regrette que tout cela se retrouve sur la place publique, le comédien – qui a rejoint la saga en 2011 pour le 5e opus – a toutefois tenu à réitérer son soutien à tous ceux qui travaillent pour la franchise. Et affirme ne pas douter un instant de la continuité du succès. «Je souhaite vraiment à tous les acteurs et toutes les équipes la meilleure chance et beaucoup de succès pour la suite», lance-t-il.