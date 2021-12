«Kong : Skull Island» : Brie Larson a failli renoncer au film à cause d'une plante hautement toxique

Avant d’entamer le tournage de «Kong : Skull Island», qui se déroulait en grande partie en Australie, Brie Larson et les équipes ont assisté à un exposé sur les multiples risques qu’ils encouraient sur place. Et une plante en particulier a failli décourager la comédienne.

Dans un entretien accordé au site autralien du Sydney Morning Herald en 2017, Tom Hiddleston avait reconnu avoir été surpris de découvrir la longue liste des dangers que comportait le lieu de tournage. «Un agent de sécurité nous a détaillé le nombre de choses qui pouvaient nous tuer : des serpents, des araignées, des plantes», se souvennait-il.

Pour Brie Larson, c’est une plante extrêmement urticante baptisée Gympie Gympie qui a failli la convaincre de refuser le rôle. «Quand la première chose que l’on vous dit est : ‘énormément de choses ici peuvent vous tuer’, ma première réaction a été de dire ‘ok, ce sera sans moi’», expliquait la comédienne.

Une plante considérée comme une des plus dangereuses au monde

Si le nom Gympie Gympie peut prêter à sourire, cette plante australienne se révèle être la plus virulente des espèces urticantes. Pour en décrire les effets, le docteur Marina Hurley, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a pris le risque de se faire piquer.

«Même le plus bref contact avec une feuille provoque une douleur insoutenable. Piqûres et brûlures intenses apparaissent immédiatement et s'intensifient jusqu'à atteindre un pic au bout de 20 à 30 minutes», raconte-t-elle dans un article publié sur le site The Conversation. Selon la gravité de la piqûre, la douleur peut durer entre 1h et 4h, mais peut également se prolonger des jours, voir des mois, si les poils et les toxines de la plante se sont incrustés dans la peau.

«Les poils peuvent rester dans la peau jusqu'à 6 mois après contact. La douleur revient dès qu'on presse la peau ou qu'on la lave à l'eau froide ou chaude. (…) Non seulement vous ressentez la douleur à l'endroit de la piqûre, mais dans les 20 minutes qui suivent, les ganglions lymphatiques situés sous vos bras vont gonfler et palpiter, accompagnés d'une douleur comme s'ils étaient pressés entre deux blocs de bois», précise-t-elle.

Hautement urticante, et ce même quand la plante est morte et sèche, il n’est même pas besoin d’être en contact avec la Gympie Gympie pour qu’elle soit dangereuse. Selon le Dr Hurley, le simple fait de se trouver proche pendant plus de 20 minutes suffit à provoquer des éternuements intenses, des saignements de nez, et peut entraîner des lésions respiratoires graves. «Selon moi, cette réaction est provoquée par la respiration des poils qui s'échappent dans l'air... mais je n'ai jamais pu le prouver», explique-t-elle. Des hommes, des chiens, et même des chevaux seraient décédés à cause d’elle. Toutefois, certains insectes et marsupiaux seraient immunisés.