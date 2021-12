«Kong : Skull Island» : qu'est-ce que le MonstroVerse ?

Né de la volonté de la Warner et de la société de production Legendary Pictures, en collaboration avec le studio japonais Toho, le MonstroVerse est une franchise de monstres géants lancée en 2014.

Le projet a vu le jour après le succès rencontré par le Godzilla de Gareth Edwards cette année-là, qui avait récolté pas moins de 530 millions de dollars (près de 468 millions d’euros) pour un budget de 160 millions seulement. Un chiffre qui a convaincu les trois partenaires – le studio Toho ayant lancé le tout premier Godzilla en 1954 – d’en faire le premier film d’une série de quatre blockbusters.

À commencer par Kong : Skull Island en 2017, suivi de Godzilla 2 : le roi des monstres deux ans plus tard. En 2021, la saga atteint son apogée avec Godzilla vs Kong (visible actuellement sur myCANAL) malgré une sortie en salles largement contrariée par la pandémie mondiale.

Godzilla et Kong ne sont pas les seuls monstres qui apparaissent à l’écran, puisque Rodan, Mothra et King Ghidorah se retrouvent face à eux au fil des films. De même que MechaGodzilla. Si la franchise a réussi à cumuler plus d'1,5 milliard de dollars de recettes mondiales depuis son lancement, aucun nouveau projet ne semble se profiler à l’horizon pour le moment. Ce ne sont pourtant pas les monstres qui manquent pour alimenter de nouveaux affrontements titanesques à l’avenir. Affaire à suivre.