Malcolm : Frankie Muniz révèle que Bryan Cranston lui téléphone toutes les deux semaines... depuis 15 ans

Un beau geste. Invité d’un podcast aux États-Unis le 2 décembre dernier, Frankie Muniz a révélé que Bryan Cranston, qui jouait son père dans la série «Malcolm», lui téléphone tous les 15 jours.

Une habitude qui dure depuis 15 ans maintenant, soit depuis que Malcolm a été arrêtée par la chaîne américaine Fox. «Bryan prend de mes nouvelles toutes les deux semaines, et il le fait depuis 15 ans. Il prend littéralement de mes nouvelles, ‘J’appelle pour savoir comment tu vas, j’espère que tout va bien, qu’est-ce que tu fais en ce moment ?’. C’est un dieu à Hollywood et il m’appelle. C’est le meilleur», confie le comédien de 36 ans qui, on l’aura compris, est resté très proche de celui qui a incarné son père à l’écran pendant 7 ans dans Malcolm.

Et les louanges ne s’arrêtent pas là. «Sans mentir, Bryan est le meilleur être humain vivant, en tant qu'acteur, en tant que personne. (…) Dans ma tête, il est comme mon idole. C'est un acteur incroyable, il a fait tellement de choses différentes», poursuit celui qui est aujourd’hui marié à Paige Price. Avec laquelle il vient d’avoir un petit garçon prénommé Mauz, âgé de 9 mois.