Marvel : Norman Reedus (The Walking Dead) pour incarner Ghost Rider dans le MCU ?

Les fans réclament que ce soit lui, et personne d’autre. Connu pour son rôle dans la série «The Walking Dead», Norman Reedus pourrait prochainement faire son entrée dans le MCU de Marvel sous les traits de «Ghost Rider».

L’interprète du personnage de Daryl Dixon dans la série zombiesque – dans laquelle il chevauche comme personne les motos sous ses airs de «bad boy» – participe lui-même à la campagne des fans faisant part de leur souhait de le voir incarner le personnage dans les futurs films Marvel en «likant» leurs tweets sur le sujet, via son compte officiel. Il y a quelques heures, Norman Reedus est allé encore plus loin en redirigeant vers un lien annonçant qu’il avait officiellement obtenu le rôle de Ghost Rider.

Contacté par le site américain EW.com, un représentant de l’acteur précise que «rien de cela n’est vrai pour le moment», à propos de l’obtention du rôle. Disney n’a, pour le moment, pas réagi à la nouvelle.

Le désir de Norman Reedus de rejoindre Marvel sous les traits du célèbre motard venu de l’Enfer n’est plus un secret depuis longtemps. Cet été, le comédien s’était ouvertement proposé pour le rôle. «Je veux incarner Ghost Rider. Cette conversation à propos du rôle dure depuis des années, et ouais, dîtes leur de me mettre dedans », avait-il lâché au site américain Comicbook.com.

Le personnage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, a été incarné au cinéma par Nicolas Cage dans le film de 2007, et dans la suite en 2012. C’est l’acteur Gabriel Luna qui a ensuite interprété le rôle de Robbie Reyes – dans une autre version du Ghost Rider, cette fois au volant d’une voiture – dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. Une série centrée sur le personnage avait même été envisagée en 2019 par la plate-forme Hulu (propriété de Disney), mais elle n’a finalement jamais vu le jour.