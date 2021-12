Koh-Lanta : une exigence pour le prochain casting provoque l'indignation sur Twitter

Après une saison All-Star largement critiquée en raison des tricheries, la production de Koh-Lanta vient d’ouvrir les castings de la prochaine édition. Mais un détail exigé dans le dossier de candidature a enflammé les débats entre les internautes.

Denis Brogniart lui-même a tenté d’intervenir pour calmer les esprits (en vain). Mais quelle est donc l’origine de toute cette agitation ? Les aspirants aventuriers qui souhaitent participer à la prochaine édition du jeu d’aventure de TF1 doivent, au préalable, envoyer un dossier de candidature contenant plusieurs informations personnelles. À commencer par les plus banales : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, adresse, situation de famille, nombre d'enfants, nationalité, profession et adresse mail. Jusqu’ici, tout va bien.

La production demande également de répondre à trois questions pour juger de la motivation des candidats, mais aussi – et c’est là que ça coince – de joindre trois photos, une en gros plan, l’autre en pied, et une en maillot de bain. Croyez-le ou non, c’est ce dernier détail qui a embrasé Twitter, des internautes ne comprenant pas pourquoi la production exigerait une photo dans cette tenue. Face à une telle déferlante, Denis Brogniart a pris le temps de répondre à une dénommée Jazzy.

«Je voudrais bien mais pourquoi doit-on envoyer une photo en maillot de bain ? Il y a des personnes qui aimerait tant participer mais qui se sentent pas assez à l’aise à faire ça», demande-t-elle. «Parce que dans #kohlanta on passe beaucoup de temps en maillot de bain! Non? Belle soirée», répond l’animateur.

Une réponse qui n’a pas convaincu une bonne partie des internautes. Certains ont essayé d’expliquer que les candidats étaient, effectivement, 95% du temps en maillot dans l’émission, et que ne pas être à l’aise avec une photo signifiait probablement la même chose au moment de se retrouver devant une caméra. Il était selon eux certainement préférable de ne pas postuler le cas écheant.

Une incohérence de la production ?

Alors que d'autres soulignaient que cela pouvait permettre à la production de vérifier la présence d’éventuels tatouages problématiques, certains n’ont pas hésité à crier à la discrimination pure et simple.

«Oui à Koh-Lanta les candidats sont souvent en maillot de bain pour les épreuves et la vie sur le camp, il ne faut pas être pudique mais au moment des présélections, cela ressemble plutôt à un jugement sur des critères physiques des candidats or ce n'est pas un concours de Miss», peut-on lire. «Parce qu'on est obligé d’être en maillot de bain???? Non je ne pense pas!! Juste pour voir si on passe bien à la caméra en maillot de bain!! Discrimination», trouve-t-on également en commentaire.

D’autres internautes ont également tenté de soulever une incohérence en pointant du doigt que la production n’avait aucun problème, en revanche, à sélectionner des candidats qui ne savait pas nager. Alors que les aventuriers sont souvent dans l’eau (en maillot de bain en plus). «Vous prenez bien des candidats qui ne savent pas nager alors qu'il y a beaucoup d'épreuves dans l'eau ! Non ? Belle soirée», a ainsi balancé un internaute en reprenant la même formule que Denis Brogniart.

Heureusement, Cédric, un ancien candidat, est venu détendre l’atmosphère en envoyant un pique amicale à Ahmad, un aventurier qui avait gagné la réputation de n’être pas du tout à l’aise à la nage.

Un sourire salvateur dans un océan de tension.