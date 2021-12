L'Amour est dans le pré : Karine Le Marchand de nouveau critiquée par Nathalie

Lors du bilan de la saison 16 de «L’Amour est dans le pré», l’attitude de Nathalie envers ses prétendants avait été pointée du doigt par Karine Le Marchand. L’agricultrice n’avait pas apprécié cette leçon de moral, et vient de le faire savoir à nouveau.

Si les téléspectateurs avaient été émus de découvrir les difficultés que cette éleveuse de veaux sous la mère avait rencontrées par le passé – violence conjugale, précarité, etc. – c’est une femme cassante avec ses deux prétendants, Bruno et Stéphane, qu’ils ont découvert au fil des épisodes de la saison 16 de L’Amour est dans le pré. À tel point que ceux-ci avaient songé quitter l’émission en cours de route.

Une attitude qui avait été soulignée avec sincérité par Karine Le Marchand lors du bilan avec Nathalie. «Il faut que tu prennes des cours d’amabilité (...) Tu parles pète-sec. Il faut vraiment que tu travailles dessus, tu n’es pas aimable. On ne peut pas tout dire, on n’est pas des enfants de 5 ans», avait lancé l’animatrice en toute franchise.

Karine Le Marchand critiquée

Des propos que Nathalie avait mal vécu, puisque quelques mois après le tournage, elle s’était plaint dans la presse de la manière dont elle avait été présentée dans l’émission. «Contrairement à ce qui a été dit je ne vis plus du tout dans mon passé. La douleur elle est passée. Je ne rentrais pas dans le moule de la 6. Moi on ne me force pas à rouler une galoche à un mec», expliquait-elle dans un entretien à Presse-Océan.

Ce jeudi 30 décembre, Nathalie en a remis une couche en relayant le message d’une association se montrant très critique vis-à-vis des propos de Karine Le Marchand, accusée indirectement de ne pas avoir pris en considération le statut de «victime» de Nathalie.

Heureusement, une internaute n’a pas manqué de souligner l’injustice de cette accusation, en remettant les propos de l’animatrice dans leur contexte. «Karine est bienveillante et je trouve votre post au final pas très sympa pour elle et autant être directe d’ailleurs que de passer par un message venant d'autres personnes. Vous avez été vexée, dans ce cas-là dites le, ça se sent», peut-on lire.