Antivax et réanimation : Valérie Damidot s'insurge contre Estelle Denis, qui lui répond

Ulcérée par le débat du jour de l’émission Estelle Midi, «Faut-il réanimer les non-vaccinés ?», Valérie Damidot n’a pas hésité à interpeller directement l’animatrice via son compte Twitter.

Dans son émission du lundi 3 septembre, Estelle Denis avait décidé d’évoquer sur RMC la tribune très polémique du Dr. André Grimaldi, professeur au CHU Pitié-Salpêtrière, publiée dans Le Journal du Dimanche sous le titre : Les non vaccinés doivent-ils assumer aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ? Un sujet de débat qui n’a pas du tout plu à Valérie Damidot. «Sérieusement ??????», s’est-elle indignée sur Twitter.

C’est le principe du débat ! On l’a en invité dans @EstelleMidi et ça me parait intéressant d’entendre son point de vue, tout en apportant de la contradiction avec justement ce que tu dis sur le serment d’Hippocrate — Estelle Denis (@DenisEstelle) January 3, 2022

Ce à quoi la compagne de Raymond Domenech lui a répondu en envoyant une capture d’écran de la fameuse tribune. «Il n'y a pas de débat à avoir. C’est à gerber de poser la question, il y a un truc qui s’appelle le serment d'Hippocrate…», lui a immédiatement rétorqué Valérie Damidot. Qui a reçu le soutien de nombreux internautes. Face à la polémique naissante, Estelle Denis a alors tenu à clarifier son point de vue, en rappelant «le principe du débat».

«On l’a en invité dans Estelle Midi et ça me paraît intéressant d’entendre son point de vue, tout en apportant de la contradiction avec justement ce que tu dis sur le serment d’Hippocrate», écrit-elle. On ne sait pas si cela aura réussi à convaincre Valérie Damidot.