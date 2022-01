Audiences : combien de temps les Français ont-ils passé devant le petit écran en 2021 ?

Leurs habitudes encore bousculées par la crise sanitaire, les Français ont passé 3h41 devant le petit écran en 2021, contre 3h58 en 2020 et 3h40 en 2019 (Source : Médiamétrie).

La durée d'écoute globale, qui comprend la consommation sur l'écran de télévision mais également les écrans internet en live, en différé ou en replay et ce quel que soit l'endroit (à la maison, sur le lieu de vacances, dans un lieu public, chez des parents, des amis...), tend donc à retrouver son niveau d’avant Covid. Les plus gros consommateurs demeurent encore les individus de 50 et + avec 5h38 de télévision par jour. Les enfants de 4 à 14 ans ont quant à eux consommé 1h10 de télé par jour.

Toujours selon le Mediamat annuel de Médiamétrie, qui mesure l’audience consolidée des chaînes, TF1 reste la première chaîne en termes de part d’audience sur l’année 2021 avec 19,7 %. Elle est suivie sur le podium par France 2 (14,7%), puis France 3 (9,4%).

Les grands rendez-vous sportifs et la fiction française très plebiscités

Le sport, les allocutions du président de la République, et la fiction française - qui occupe à elle seule pas moins de 46 des meilleures audiences de l'année écoulée - dominent le classement des cent meilleures audiences télévision de l’année 2021, notamment grâce aux performances de «La promesse», «Capitaine Marleau», mais surtout HPI. La série avec Audrey Fleurot peut même s’enorgueillir d’être devenue la troisième série française la plus regardée de l’histoire de la télé (depuis la mesure moderne de l’audience créée en 1989).

Côté sport, ce sont trois matchs de l’Euro qui sont en tête du Top 100, le huitième de finale opposant les Bleus à la Suisse se hissant à la toute première place avec 16,4 millions de téléspectateurs. Le sport en général (Ligue des nations, rugby, etc.) occupe à lui seul 18 rangs. C’est évidemment beaucoup plus qu’en 2020, où il n’occupait que 4 places en raison de la pandémie de Covid-19 et des nombreux reports et annulations d’événements.

A noter que le spectacle des « Enfoirés » (qui a rassemblé 9,6 millions de téléspectateurs) et le concours de Miss France 2022 (7,3 millions de téléspectateurs), comptent toujours parmi les programmes incontournables du PAF.