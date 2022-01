Don't Look Up : un scientifique compare le film à l'inaction face à la crise climatique

Disponible sur Netflix depuis le 5 décembre dernier, le film «Don’t look up» raconte l’histoire de deux astronomes tentant d’alerter le monde de la destruction imminente de la Terre par une comète.

Dans une tribune publiée sur le site britannique The Guardian, le scientifique climatologue américain, Peter Kalmus, compare la terrifiante indifférence rencontrée par les personnages principaux – incarnés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence – de cette satire réalisée par Adam McKay, à la sienne à propos de la dégradation du climat mondial. Et des terribles conséquences que l’inaction actuelle fait peser sur l’Humanité.

«La panique et le désespoir qu’ils ressentent reflètent la même panique et le même désespoir que ressentent de nombreux climatologues aujourd’hui», écrit le scientifique à propos de ce film où une doctorante en astronomie Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) et son directeur de thèse, le professeur Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), découvrent qu’un astéroïde «tueur de planètes» frappera la Terre dans un peu plus de six mois. Au moment d’annoncer la terrible nouvelle à la présidente américaine (Meryl Streep), les deux scientifiques sont effarés de constater le manque total d’intérêt suscité par leur révélation.

«Dans une scène, Mindy hyperventile dans des toilettes ; dans un autre, Dibiasky hurle ‘On n’est pas assez clairs ? Nous sommes à 100% certains que nous allons tous crever, putain !’, en direct à la télévision. Je comprends leur sentiment. C’est ça, être un scientifique du climat aujourd’hui», poursuit Peter Kalmus (dont la tribune a été intégralement traduite ICI).

Prise de conscience collective

«Après 15 ans de travail à tenter d’alimenter l’urgence climatique, j’en ai conclu que le public en général, et les dirigeants mondiaux en particulier, sous-estiment à quel point la dégradation du climat et de l’environnement sera rapide, grave et permanent si l’Humanité ne se mobilise pas maintenant», prévient-il.

«Le système Terre s’effondre en ce moment même à une vitesse vertigineuse. Et les climatologues ont été confrontés à un travail de communication public encore plus difficile que celui des astronomes de Don’t Look Up. Pour cause, la destruction du climat se déroule sur des décennies – à une vitesse fulgurante en ce qui concerne la planète, mais dramatiquement lente en ce qui concerne le cycle médiatique de l’actualité. Ce n’est pas aussi immédiat, spectaculaire et visible qu’une comète dans le ciel», peut-on lire également.

Si Peter Kalmus estime que la prise de conscience générale ne dépend plus aujourd'hui de l'exposition de faits scientifiques (toutes les informations sont connues et disponibles), il veut croire que des histoires – comme celle de Don’t look up – peuvent contribuer à la solution en aidant à une prise de conscience collective.

«Le manque de technologie n’est pas ce qui bloque l’action… À la place, l’Humanité devrait affronter de front l’industrie des combustibles fossiles, accepter que nous devions consommer moins d’énergie et passer en mode d’Urgence Total. Le sentiment de solidarité et de soulagement que nous ressentirions une fois ce changement en place – si ça arrive un jour – changerait définitivement la donne pour notre espèce», clame-t-il.