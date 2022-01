Harry Potter : de quelle actrice Daniel Radcliffe était-il amoureux lors du tournage des films ?

Daniel Radcliffe a confirmé avoir eu un coup de foudre pour l’une de ses partenaires dans les films Harry Potter.

Alors que les fans appelaient de leurs vœux à une romance entre l’acteur et Emma Watson, c’est en fait une star beaucoup plus âgée que lui qui avait fait battre le coeur du jeune homme.

Et pour cause, l’interprète d’Harry Potter était tombé amoureux d’Helena Bonham Carter, qui jouait Bellatrix Lestrange. Cet amour à sens unique avec cette femme de 23 ans son aînée, le jeune homme l'avait à l'époque couché sur le papier.

Dans une séquence amusante de «Harry Potter : Retour à Poudlard», à voir sur Salto depuis le 1er janvier, l’actrice âgée désormais de 55 ans, a elle-même fait la lecture de la mignonne missive qu’elle avait reçue et qu'elle avait depuis précieusement conservée.

« Chère Helena Bonham-Carter ce fut un plaisir d'être ton partenaire et ta sous-tasse en ce sens que je finissais toujours par tenir ton café. Je t'aime et j'aurais aimé être né dix ans plus tôt, alors j'aurais peut-être eu une chance », avait écrit l'amoureux transi. Des mots qui le font aujourd’hui beaucoup rire mais aussi encore rougir…

De son côté, Emma Watson a confié avoir eu un crush pour Tom Felton (alias Drago Malfoy dans la saga). L’interprète d’Hermione Granger a déclaré qu’il avait été le premier jeune homme à faire «battre son coeur». « «Je suis entrée dans la pièce où nous suivions des cours particuliers. On nous avait dit de dessiner ce qu’on pensait être Dieu et Tom avait dessiné une fille avec une casquette à l’envers, sur une planche à roulettes. Et je ne sais tout simplement pas comment le dire autrement, je suis juste tombée amoureuse de lui », a-t-elle révélé, assurant cependant qu’il ne s’était jamais rien passé entre eux.