«Harry Potter, Retour à Poudlard» : les producteurs confirment l'erreur grossière dans l'émission spéciale retrouvailles

On la pensait étudiée au millimètre près tant elle était attendue. Pourtant, l’émission spéciale retrouvailles «Harry Potter : Retour à Poudlard», disponible depuis le 1er janvier sur HBO aux Etats-Unis et sur Salto en France, comporte une erreur incroyable concernant l’une des trois stars des films, Emma Watson.

La bourde s'est glissée au moment où l'actrice parle de son enfance et de sa passion pour la saga littéraire de J.K. Rowling. Le réalisateur a alors utilisé la photo d'une enfant portant des oreilles de Mickey qui ne s'avère pas du tout être Emma Watson, mais une autre actrice, quant à elle totalement absente du casting de Harry Potter : Emma Roberts, l'une des stars d'American Horror Story.

Une méprise qui aurait pu passer inaperçue si elle n’avait pas tapé dans l’œil de quelques observateurs avertis, comme cette internaute qui a écrit en légende de ladite photo : « Les gars aidez-moi, c'est littéralement Emma Roberts, pas Emma Watson ».

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— (@vee_delmonico99) January 1, 2022