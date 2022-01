Pourquoi il y a-t-il une fève dans la galette des rois ?

La galette des Rois n'est pas un gâteau comme les autres : elle contient une fève. La personne qui la trouve reçoit une couronne pour la journée.

Cette coutume païenne remonte à l'Antiquité romaine. Entre la fin du mois de décembre et le début de celui de janvier, de grandes fêtes étaient organisées, appelées les «Saturnales», en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture et du temps.

Les maîtres et esclaves mangeaient alors ensemble, et ces derniers avaient même – exceptionnellement – le droit de se moquer de leurs maîtres. De plus, un haricot était inséré dans l'un des mets, et la personne qui trouvait cette fève était désignée roi du festin.

L'Eglise catholique a ensuite institué l'Epiphanie le 6 janvier, pour célébrer la rencontre entre les Rois mages et l’Enfant Jésus, mais la tradition de la fève dans le gâteau a perduré.